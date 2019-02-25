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11:53

Британская Lister сделает современную версию гоночной машины 1950-х

Компания построит новый Knobbly

Британская Lister Motor Co., специализирующаяся на постройке ретроспорткаров и заряженных автомобилей на базе Jaguar, намерена выпустить современную версию культового спидстера Knobbly из 50-х. Об этом сообщил глава и совладелец компании Лоуренс Уиттакер в своем твиттере.

Уиттакер опубликовал изображение двухдверки и сказал, что сейчас компания активно работает над концептом. Никакой дополнительной информации о спорткаре не сообщается. Судя по картинке, новый Knobbly сохранит очертания исходника, но будет выполнен в совершенно ином ключе с большим количеством острых граней.

Lister Knobbly Continuation

Гоночный Lister Knobbly выпускался в 50-х годах прошлого столетия. В 2017 компания заявила, что возобновит выпуск спорткаров и соберет еще 10 экземпляров с допуском на обычные дороги. Как и оригинальные, «возобновлённые» Knobbly — это трубчатая рама и панели из алюминия, сделанные по технологиям XX века. Двигатели — шестицилиндровые Jaguar рабочим объемом 4,2 (354 лошадиные силы) и 3,8 (334 лошадиные силы) литра.

В прошлом году Lister показала «самый быстрый в кроссовер в мире» — Lister LFP на базе Jaguar F-Pace SVR. Он оснащен модернизированной пятилитровой компрессорной «восьмеркой», которая выдает около 680 сил. Максимальная скорость Lister LFP составляет 322 километра в час. Разгон с нуля до 60 миль в час (97 километров в час) занимает 3,5 секунды.

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