Британская Lister сделает современную версию гоночной машины 1950-х

Уиттакер опубликовал изображение двухдверки и сказал, что сейчас компания активно работает над концептом. Никакой дополнительной информации о спорткаре не сообщается. Судя по картинке, новый Knobbly сохранит очертания исходника, но будет выполнен в совершенно ином ключе с большим количеством острых граней.
Гоночный Lister Knobbly выпускался в 50-х годах прошлого столетия. В 2017 компания заявила, что возобновит выпуск спорткаров и соберет еще 10 экземпляров с допуском на обычные дороги. Как и оригинальные, «возобновлённые» Knobbly — это трубчатая рама и панели из алюминия, сделанные по технологиям XX века. Двигатели — шестицилиндровые Jaguar рабочим объемом 4,2 (354 лошадиные силы) и 3,8 (334 лошадиные силы) литра.
В прошлом году Lister показала «самый быстрый в кроссовер в мире» — Lister LFP на базе Jaguar F-Pace SVR. Он оснащен модернизированной пятилитровой компрессорной «восьмеркой», которая выдает около 680 сил. Максимальная скорость Lister LFP составляет 322 километра в час. Разгон с нуля до 60 миль в час (97 километров в час) занимает 3,5 секунды.