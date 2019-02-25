Британская Lister сделает современную версию гоночной машины 1950-х

Гоночный Lister Knobbly выпускался в 50-х годах прошлого столетия. В 2017 компания заявила, что возобновит выпуск спорткаров и соберет еще 10 экземпляров с допуском на обычные дороги. Как и оригинальные, «возобновлённые» Knobbly — это трубчатая рама и панели из алюминия, сделанные по технологиям XX века. Двигатели — шестицилиндровые Jaguar рабочим объемом 4,2 (354 лошадиные силы) и 3,8 (334 лошадиные силы) литра.