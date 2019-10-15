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18:22

У UAZ Patriot появится революционная опция

Компания запатентовала целый ряд новинок для своих автомобилей

Ульяновский автозавод запатентовал целый ряд нововведений для своих автомобилей. Одной из самых неожиданных опций является электронный стояночный тормоз, которым в первую очередь начнут оснащать модели «Патриот».

Заявку на регистрацию патента подали еще в начале этого года, однако официально одобрили ее только 14 октября. Скорее всего, новые опции появятся уже в следующем, 2020 модельном году и опробуют их в первую очередь на модели «Патриот».

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Автомобиль получит иной туннель пола с воздуховодами и USB-разъемами для задних пассажиров, также появится подлокотник с отделом для мелочи и подстаканниками, который будет скрыт под сдвижной шторкой. Но самым интересным нововведением станет вероятное появление на моделях «Патриот» с автоматической коробкой передач электрического стояночного тормоза.

В конце лета в продажу поступил УАЗ «Патриот» с шестиступенчатой автоматической коробкой передач. Стоимость такого внедорожника в базовом исполнении начинается от 1 034 000 рублей, а самая дорогая «приветственная» серия Edition I обойдется минимум в 1 298 000 рублей.