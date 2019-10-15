У UAZ Patriot появится революционная опция

Заявку на регистрацию патента подали еще в начале этого года, однако официально одобрили ее только 14 октября. Скорее всего, новые опции появятся уже в следующем, 2020 модельном году и опробуют их в первую очередь на модели «Патриот».
Автомобиль получит иной туннель пола с воздуховодами и USB-разъемами для задних пассажиров, также появится подлокотник с отделом для мелочи и подстаканниками, который будет скрыт под сдвижной шторкой. Но самым интересным нововведением станет вероятное появление на моделях «Патриот» с автоматической коробкой передач электрического стояночного тормоза.
В конце лета в продажу поступил УАЗ «Патриот» с шестиступенчатой автоматической коробкой передач. Стоимость такого внедорожника в базовом исполнении начинается от 1 034 000 рублей, а самая дорогая «приветственная» серия Edition I обойдется минимум в 1 298 000 рублей.