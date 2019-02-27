Итальянцы покажут в Женеве карбоновый водородный спорткар

Летом прошлого года Up Design представила, как могла бы выглядеть Alfa Romeo 4C следующего поколения. Разработанное ими купе Mole Construction Artigianale 001 получило дизайн в стиле последних моделей итальянской марки и переработанный салон с цифровой приборной панелью, но без дисплея информационной системы. В отделке интерьера использовался карбон и натуральная кожа.