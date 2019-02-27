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13:31

Итальянцы покажут в Женеве карбоновый водородный спорткар

На автосалоне состоится премьера Mole Contruzione Artigianale Almas

Итальянская фирма Mole Automobile, основанная дизайнером и владельцем студии UP Design Умберто Палермо, представит на автосалоне в Женеве водородный концепт Mole Contruzione Artigianale Almas. По предварительной информации, автомобиль будет выпущен ограниченной серией для коллекционеров.

Шасси среднемоторного Mole Contruzione Artigianale Almas целиком изготовлено из углепластика. Двигатель — традиционный ДВС, но конструкцией уже предусмотрено внедрение под кузовные панели силовой установки на водородных топливных ячейках. Какую именно модификацию итальянцы готовят к Женеве, пока неизвестно.

Летом прошлого года Up Design представила, как могла бы выглядеть Alfa Romeo 4C следующего поколения. Разработанное ими купе Mole Construction Artigianale 001 получило дизайн в стиле последних моделей итальянской марки и переработанный салон с цифровой приборной панелью, но без дисплея информационной системы. В отделке интерьера использовался карбон и натуральная кожа.

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В 2015 году студия представила концептуальный автомобильный кузов Mole 01, который можно заказать для любого среднемоторного спорткара. Клиенту фирмы нужно предоставить только шасси и двигатель будущего автомобиля.

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