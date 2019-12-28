Российский электромобиль «Монарх»: первые «живые» фотографии

Прототип «Монарха» не способен передвигаться самостоятельно и зафиксирован на деревянной платформе. Кузов не покрашен и покрыт неравномерным слоем грунтовки, каркас сварен неаккуратно, передняя и задняя оптика отсутствует, причём для фар и фонарей не предусмотрены крепления.
Разработчики «Монарха» утверждают, что презентация электромобиля была сорвана из-за проблем с логистикой. Представители транспортной компании заявили прессе, что создатели макета не заплатили на перевозку прототипа из Новосибирска в Москву.
Фото: Иван Иванов / facebook.com / rusautomobile
Салон прототипа забит мусором и сделан наспех: повсюду торчат недокрученные саморезы, дверные карты, облицовочные панели и декор отсутствуют. Очевидец обратил внимание на потенциально травмоопасную переднюю панель, которая скрадывает пространство для ног водителя и переднего пассажира. Зато внутри прототипа установлены новые кожаные кресла с рисунком, обыгрывающим логотип «Монарха».
Летом представители компании «Монарх» утверждали, что отечественные электрокары будут созданы на собственной платформе и пойдут в серию с одним или несколькими электромоторами, моно- или полным приводом. Однако прототип почему-то оснастили силовой установкой от подержанного Nissan Leaf.
Фото: Рендеры проекта «Монарх»
Новосибирский предприниматель и главный идеолог проекта «Монарх» Алексей Пономаренко уже заявил, что без инвестиций реализовать проект не удастся. Бизнесмен надеется привлечь до 2021 года 14,7 миллиарда рублей, а общая капитализация компании должна достичь 30 миллиардов рублей.
Журналисты выяснили, что многие компании и лица, которые заявлены на официальном сайте в качестве партнёров на самом деле не имеют отношения к разработке электрокара.
Тем не менее организатор проекта «Монарх», ООО «Новые технологии Сибири», продолжает привлекать частных инвесторов: минимальная сумма вклада составляет 15 тысяч рублей, всем вкладчикам обещают скидку на электромобили и его обслуживание.