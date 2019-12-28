Российский электромобиль «Монарх»: первые «живые» фотографии

Салон прототипа забит мусором и сделан наспех: повсюду торчат недокрученные саморезы, дверные карты, облицовочные панели и декор отсутствуют. Очевидец обратил внимание на потенциально травмоопасную переднюю панель, которая скрадывает пространство для ног водителя и переднего пассажира. Зато внутри прототипа установлены новые кожаные кресла с рисунком, обыгрывающим логотип «Монарха».

Летом представители компании «Монарх» утверждали, что отечественные электрокары будут созданы на собственной платформе и пойдут в серию с одним или несколькими электромоторами, моно- или полным приводом. Однако прототип почему-то оснастили силовой установкой от подержанного Nissan Leaf.