Судебные приставы взыщут с российского гонщика 16 миллионов рублей

C российского гонщика, три года уклонявшегося от уплаты кредиторской задолженности, взыщут 16 миллионов рублей. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на пресс-службу столичного управления Федеральной службы судебных приставов (ФССП) России. Официально фамилия пилота не указана, но источник агентства в ведомстве указал на бывшего тестера команды Формулы-1 Minardi Сергея Злобина.

Судебные приставы встретились с бывшим запасным пилотом чемпионата мира 5 февраля перед стартом второго этапа зимнего кубка МитДжет по ледовым гонкам в Москве. Сергей Злобин на постоянной основе участвует в этом первенстве, однако приставы нашли его только теперь. В ФССП также сообщили, что гонщик уклонялся от встречи с представителями их ведомства в течение последних трех лет. Примечательно, что на все запросы судебные приставы получали письменные ответы, в которых указывалось, что Злобин не имеет ни доходов, ни имущества.

"Должнику было вручено постановление о возбуждении исполнительного производства, требование о явке на прием к судебному приставу-исполнителю, предупреждение об уголовной ответственности по статье 177 Уголовного Кодекса Российской Федерации (злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности)", - говорится в сообщении ФССП.

Сергей Злобин был тест-пилотом Minardi в конце 2002 года, однако после прекращения бизнес-отношений между итальянским коллективом и отечественной корпорацией "Газпром" покинул чемпионат мира. В дальнейшем гонщик участвовал в европейской Формуле-3000 и серии FIA GT, а в 2005 году вышел на старт марафона "24 часа Ле-Мана".