Россияне стали тратить меньше денег на новые машины

Россияне стали тратить меньше денег на новые машиныПродажи упали на фоне снижения средней стоимости автомобиля
В апреле рынок новых машин сократился: было продано на 6,5 процента меньше автомобилей, чем в марте. Еще одной причиной снижения трат стало уменьшение средневзвешенной цены машины на семь процентов.
Больше, чем в марте, в апреле выручили только отечественные автопроизводители. На их продукцию было потрачено 62,1 миллиарда рублей, что на восемь процентов больше мартовского показателя. «Китайцы» потеряли 14,6 процента, но все еще лидируют по сумме: на автомобили из КНР ушло 263,4 миллиарда.
Далее следуют европейские марки (55,3 миллиарда, минус 10,2 процента) и японские (24,1 миллиарда, минус 35,5 процента). Заметнее всего упали траты на «корейцев» — на 42,9 процента, до 9,8 миллиарда рублей.
По объему продаж первенство тоже у Китая. В середине весны россияне приобрели 75,9 тысячи китайских автомобилей, а российских — только 46 тысяч. Машины из других стран не дотягивают и до пяти тысяч штук.
По прогнозам некоторых дилеров, грядущим летом автомобили сохранят текущую стоимость. Причины — заполненные склады и упавший спрос, давление на который оказывает высокая ключевая ставка. Однако касается это «официальных» машин, а «параллельные», скорее всего, вырастут в цене из-за новых ограничений на ввоз.