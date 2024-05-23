Россияне стали тратить меньше денег на новые машины

В апреле рынок новых машин сократился: было продано на 6,5 процента меньше автомобилей, чем в марте. Еще одной причиной снижения трат стало уменьшение средневзвешенной цены машины на семь процентов.

Больше, чем в марте, в апреле выручили только отечественные автопроизводители. На их продукцию было потрачено 62,1 миллиарда рублей, что на восемь процентов больше мартовского показателя. «Китайцы» потеряли 14,6 процента, но все еще лидируют по сумме: на автомобили из КНР ушло 263,4 миллиарда.