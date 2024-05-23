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Новости
Опубликовано 23 мая 2024, 10:25
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Россияне стали тратить меньше денег на новые машины

Продажи упали на фоне снижения средней стоимости автомобиля
Расходы россиян на покупку новых машин сократились. В апреле 2024 года они составили 431,3 миллиарда рублей, что на 13 процентов ниже рекордного показателя марта, пишет ТАСС со ссылкой на исследование банка «Открытие» и «Автостата». При этом по сравнению с прошлым годом сумма все еще огромная: она превышает результат апреля 2023 года в 2,1 раза. В марте 2024-го россияне купили новых автомобилей на 496,2 миллиарда рублей.
Россияне стали тратить меньше денег на новые машины
© Кирилл Брага / РИА Новости
Мария Руцкая

В апреле рынок новых машин сократился: было продано на 6,5 процента меньше автомобилей, чем в марте. Еще одной причиной снижения трат стало уменьшение средневзвешенной цены машины на семь процентов.

Больше, чем в марте, в апреле выручили только отечественные автопроизводители. На их продукцию было потрачено 62,1 миллиарда рублей, что на восемь процентов больше мартовского показателя. «Китайцы» потеряли 14,6 процента, но все еще лидируют по сумме: на автомобили из КНР ушло 263,4 миллиарда.

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Далее следуют европейские марки (55,3 миллиарда, минус 10,2 процента) и японские (24,1 миллиарда, минус 35,5 процента). Заметнее всего упали траты на «корейцев» — на 42,9 процента, до 9,8 миллиарда рублей.

По объему продаж первенство тоже у Китая. В середине весны россияне приобрели 75,9 тысячи китайских автомобилей, а российских — только 46 тысяч. Машины из других стран не дотягивают и до пяти тысяч штук.

По прогнозам некоторых дилеров, грядущим летом автомобили сохранят текущую стоимость. Причины — заполненные склады и упавший спрос, давление на который оказывает высокая ключевая ставка. Однако касается это «официальных» машин, а «параллельные», скорее всего, вырастут в цене из-за новых ограничений на ввоз.

Источник:ТАСС
Автор:Мария Руцкая
Теги:
#Россия
#Авторынок