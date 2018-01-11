Известный каскадер провел обучающий курс для Билли Монгера

Пульс

18-летний гонщик-ампутант подрифтил на «Ягуаре»

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11 января 2018

Восемнадцатилетний британский гонщик Билли Монгер, лишившийся нижней частей обеих ног в результате аварии в Формуле-4, подрифтил на купе Jaguar F-Type. Ролик с заездом Монгера опубликован на канале BBC News на YouTube.

Подготовкой Билли к заездам занимался известный каскадер Терри Грант, который неоднократно исполнял трюки на автомобилях. В 2017 году он сделал прыжок-«бочку» на Jaguar E-Pace, а 2015-м установил рекорд по езде на автомобиле на двух колесах, преодолев 1,86 километра за 2 минуты 10 секунд.

Авария, в результате которой Монгер лишился ног, случалась в апреле 2016 года. Машина Билли въехала в стоявший на трассе «Донингтон» автомобиль. Деньги на лечение Монгеру помогали собирать многие пилоты Формулы-1. Например, Дженсон Баттон, Льюис Хэмилтон, Макс Ферстаппен, Дэниэл Риккардо и Нико Хюлькенберг. За первые 24 часа они помогли собрать 500 000 фунтов стерлингов.

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JaguarF-Type
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