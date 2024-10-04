Самая популярная модель Geely в России подорожала

Самая популярная модель Geely в России подорожалаКитайская марка повысила цены на Geely Monjaro
Monjaro доступен в России в трех комплектациях, Luxury, Flagship и Exclusive, а вот силовая установка у кроссовера безальтернативная — это двухлитровый бензиновый турбомотор мощностью 238 лошадиных сил и 350 Нм крутящего момента, работающий в связке с восьмидиапазонным автоматом. Привод только полный.
В первый месяц осени Geely реализовала в России 16 055 автомобилей, что на 75 процентов больше, чем за сентябрь 2023 года. За девять месяцев россияне купили 112 766 машин Geely, и это соответствует росту на 91,1 процента (данные «Автостата»).
Что касается Monjaro, то в сентябре он вернулся в топ-5 самых востребованных кроссоверов в России, завершив месяц на четвертой строчке с результатом 4938 проданных экземпляров (+72,4 процента). На данный момент это бестселлер марки на рынке, который продается лучше, чем, например, оба внедорожника семейства Lada Niva.
Помимо Monjaro марка Geely представлена в России седанами Emgrand и Preface, коссоверами Coolray, Cityray и Atlas, а также семиместным Okavango.