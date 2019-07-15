Lincoln Navigator научился запускать двигатель со смартфона

В список стандартного оснащения Lincoln Navigator вошли подножки с электроприводом, подогрев и вентиляция передних сидений, беспроводная зарядка для смартфонов, а также комплекс безопасности Co-Pilot360. Он включает в себя функцию автоматического управления дальним светом, системы предотвращения фронтальных столкновений, мониторинга слепых зон, удержания в полосе и камеру заднего вида с омывателем.

Новая функция Phone As A Key позволит владельцам автомобиля блокировать центральный замок, открывать багажник, а также заводить двигатель через приложение Lincoln Way без привычного ключа.