7,4-литровый агрегат построен фирмой Vengeance Racing

Пульс

Послушайте, как звучит 1100-сильный «атмосферник»

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2 февраля 2018

Житель Флориды Эдди Блэкуэлл оснастил свой дрэговый Chevrolet Corvette C5 Z06 атмосферным двигателем, который на 9200 оборотах в минуту выдает более 1100 лошадиных сил. 7,4-литровый агрегат построен фирмой Vengeance Racing, сообщает Engine Swap Depot.

В двигателе используется клапана головки блока цилиндров Mast Motorsports, топливная система ProEFI Pro128 и двойные дроссельные заслонки. Трансмиссия «Корветта» состоит из секвентальной коробки PPG с карбоновым сцеплением и дифференциала.

Видео с YouTube-канала RonatVengeance.

На доработанной машине Блэкуэлл смог установить новый рекорд для автомобилей с атмосферными двигателями LS-серии. На прямом отрезке в четверть мили (402 метра) он разогнался до 313 километров в час.

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