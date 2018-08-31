Видео: монстр-трак ездит на передних колесах

Показанный в ролике эпизод произошел несколько дней назад на соревнованиях в Тампе, штат Флорида. Однако рекорд 21-летнего Меннинги по удержанию монстр-трака был зафиксирован в 2017 году, когда автомобиль стоял на двух колесах около 80 секунд.
Видео Monster Jam
Также можно посмотреть, как пятитонный бигфут выполняет двойное обратное сальто. Во время трюка за рулем автомобиля находился 11-кратный победитель американских соревнований бигфутов Monster Jam Том Минтс. Перед этим Минтс успешно выполнил переднее сальто на своем бигфуте.