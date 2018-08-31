Видео: монстр-трак ездит на передних колесах

Показанный в ролике эпизод произошел несколько дней назад на соревнованиях в Тампе, штат Флорида. Однако рекорд 21-летнего Меннинги по удержанию монстр-трака был зафиксирован в 2017 году, когда автомобиль стоял на двух колесах около 80 секунд.