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27 августа 19:02

Кабриолет Rolls-Royce Phantom превратили в бигфут

На видео показали необычный монстр-трак

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Кабриолет Rolls-Royce Phantom Drophead превратили в бигфут. Короткий видеоролик с автомобилем опубликован пользователем Marchettino на «Фейсбуке».

Никаких подробностей об этом автомобиле нет. Судя по всему, от оригинального «Роллс-Ройса» остался только кузов, а саму машину построили в Китае.

Видео Marchettino

Несколько лет назад компания Fiat превратила в бигфут компактвэн Panda. Стандартное шасси машины заменили на платформу внедорожника Jeep CJ7 4200, инженеры доработали рулевое управление, сцепление, тормоза и акселератор, а также установили вездеходные шины высотой 150 сантиметров и шириной 50 сантиметров.

Также можно посмотреть, как пятитонный бигфут выполняет двойное обратное сальто. Во время трюка за рулем автомобиля находился 11-кратный победитель американских соревнований бигфутов Monster Jam Том Минтс.

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