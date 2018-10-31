Рестомод Dodge Super Charger первым получил 1000-сильный мотор Hellephant

Двигатель, полное название которого 426 Supercharged Mopar Crate HEMI, собран на базе 6.2 V8 Hellcat. За счет увеличения диаметра цилиндров и хода поршней его рабочий объем увеличили до семи литров. Алюминиевый блок позаимствовали у дрэгового Dodge Challenger Drag Pak. Агрегат получит кованые поршни, распредвал с более высоким профилем кулачков, новый компрессор и газораспределительный механизм от «восьмерки», ранее устанавливаемой на Dodge Challenger SRT Demon.