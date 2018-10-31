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10:59

Рестомод Dodge Super Charger первым получил 1000-сильный мотор Hellephant

Mopar представил новый 7,0-литровый «коробочный» двигатель

Подразделение Mopar концерна Fiat Chrysler Automobiles (FCA) представило на шоу SEMA рестомод Dodge Super Charger, оснащенный новым «коробочным» двигателем Hellephant. 7,0-литровый агрегат с полностью алюминиевым блоком и приводным нагнетателем выдает 1014 лошадиных сил и 1288 Нм крутящего момента.

Двигатель, полное название которого 426 Supercharged Mopar Crate HEMI, собран на базе 6.2 V8 Hellcat. За счет увеличения диаметра цилиндров и хода поршней его рабочий объем увеличили до семи литров. Алюминиевый блок позаимствовали у дрэгового Dodge Challenger Drag Pak. Агрегат получит кованые поршни, распредвал с более высоким профилем кулачков, новый компрессор и газораспределительный механизм от «восьмерки», ранее устанавливаемой на Dodge Challenger SRT Demon.

Новый «коробочный» двигатель предлагается в сборе с водяным насосом, маховиком, масляным поддоном, топливными форсунками и нагнетателем с корпусом дроссельной заслонки. Hellephant предназначен для установки на легковые машины и внедорожники, выпущенные до 1976 года.

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Прототип Dodge Super Charger первым оснастили новым мотором. Автомобиль получил расширенные колесные арки из стеклопластика, 20-дюймовые передние колеса от Challenger SRT Hellcat (сзади установлены 21-дюймовые), заниженную подвеску (63,5 миллиметра спереди, 88,9 сзади) и тормозные механизмы Brembo c шестипоршневыми суппортами.

Детали обвеса маслкара выполнены в стиле современных моделей: Demon и Charger R/T. Выхлопные патрубки, расположенные на месте задних фонарей, взяты у кроссовера Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio. Их обрамляют светодиодные стоп-сигналы. В салоне Super Charger появился руль и сиденья от Dodge Viper, полный набор приборов Mopar, рычаг КПП от Dodge Challenger SRT Hellcat и каркас безопасности.

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