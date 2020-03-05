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5 марта, 11:53

У МКАД появится платный дублер

Новую скоростную дорогу построят в Подмосковье

Пункт взимания платы на М-4 Дон © avtodor-tr.ru
Лиза Будрина
В столичном регионе появится новая платная дорога. Полукольцо, которое пройдет от московского района Солнцево через Бутово и Лыткарино до подмосковного Железнодорожного, станет дублером МКАД, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на собственные источники.

Новую дорогу будут строить пять лет, а инвестиции в проект оцениваются в 86,7 миллиарда рублей. 53-километровый платный дублер, который пройдет на расстоянии от 1 до 12 километров от МКАД, будет иметь от четырех до восьми полос. На трассе будет действовать скоростной лимит 120 километров в час. Согласно планам, дорогу сдадут в эксплуатацию осенью 2026 года.

Проезд на мотоцикле и легковом автомобиле от Солнцево до Железнодорожного будет стоить около 500 рублей (примерно 10 рублей за километр), а водителям грузового транспорта придется заплатить 1470 рублей. Тарифы могут измениться с учетом инфляции.

По предварительным данным, с появлением дублера сократится время в пути до аэропортов Жуковский и Домодедово, а жители Подмосковья смогут воспользоваться новыми въездами в город через Юго-восточную и Северо-восточную хорды.

Источник: Ведомости