У МКАД появится платный дублер

Новую дорогу будут строить пять лет, а инвестиции в проект оцениваются в 86,7 миллиарда рублей. 53-километровый платный дублер, который пройдет на расстоянии от 1 до 12 километров от МКАД, будет иметь от четырех до восьми полос. На трассе будет действовать скоростной лимит 120 километров в час. Согласно планам, дорогу сдадут в эксплуатацию осенью 2026 года.

Проезд на мотоцикле и легковом автомобиле от Солнцево до Железнодорожного будет стоить около 500 рублей (примерно 10 рублей за километр), а водителям грузового транспорта придется заплатить 1470 рублей. Тарифы могут измениться с учетом инфляции.