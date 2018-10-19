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13:50

Ford увеличил тираж суперкара GT из-за высокого спроса

Производство модели продлили еще на два года

Компания Ford приняла решение увеличить тираж суперкара GT из-за ажиотажного спроса. По словам представителей марки, сейчас спрос на модель превышает предложение в шесть раз.

Изначально «Форд» планировал в течение двух лет (с 2016 по 2018-й) выпустить лишь 500 экземпляров GT, однако вскоре после премьеры модели увеличил тираж до тысячи автомобилей, продлив производство на два дополнительных года. Заявки на покупку машин из первой партии отправили 6,5 тысячи человек, из которых автопроизводитель выбрал 250 первых клиентов. Две трети суперкаров достались владельцам GT предыдущего поколения.

Теперь марка продлила производство GT еще на два года. Прием заказов на машины из новой партии будет открыт один месяц, начиная с 1 ноября.

На данный момент из 1350 автомобилей клиентам передана около половины суперкаров. Новые клиенты получат свои купе только в 2020-2022 году.

Суперкар оснащается 647-сильным шестицилиндровым твин-турбо двигателем 3.5, роботизированной коробкой передач, карбоновым кузовом и активной аэродинамикой. Стоимость купе превышает 400 тысяч долларов.

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