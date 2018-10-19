Ford увеличил тираж суперкара GT из-за высокого спроса

Изначально «Форд» планировал в течение двух лет (с 2016 по 2018-й) выпустить лишь 500 экземпляров GT, однако вскоре после премьеры модели увеличил тираж до тысячи автомобилей, продлив производство на два дополнительных года. Заявки на покупку машин из первой партии отправили 6,5 тысячи человек, из которых автопроизводитель выбрал 250 первых клиентов. Две трети суперкаров достались владельцам GT предыдущего поколения.

Теперь марка продлила производство GT еще на два года. Прием заказов на машины из новой партии будет открыт один месяц, начиная с 1 ноября.