В линейке Morgan появится новый флагманский спорткар

По данным издания Autocar, новая алюминиевая «тележка» по размерам будет аналогична той, что использовалась в модели Aero. Однако ее жесткость будет в два раза выше. Архитектура позволит размещать тяговые батареи различного размера, а также электромоторы. Первую модель, построенную на новой платформе, представят уже в следующем году.
Исполнительный директор Morgan Стив Моррис подчеркивает, что новый спорткар не станет заменой Aero и Plus 8. Эти модели сняты с производства после окончания действия контракта с BMW на поставку 4,8-литровым «восьмерок». Флагман продемонстрирует результат семилетнего исследования относительно будущего бренда.
Официальной информации о гамме двигателей нет, но Autocar предполагает, что начальным агрегатом станет «шестерка» мощностью около 350 лошадиных сил. Она сможет разгонять спорткар до 60 миль в час (97 километров в час) за 4,5 секунды. Максимальная скорость машины составит 240 километров в час.
Запуск в серию новой платформы и модели станет частью празднования 110-летнего юбилея Morgan. В честь этого события марка также представила серию лимитированных моделей, которые от обычных отличаются эксклюзивным оснащением.