В линейке Morgan появится новый флагманский спорткар

По данным издания Autocar, новая алюминиевая «тележка» по размерам будет аналогична той, что использовалась в модели Aero. Однако ее жесткость будет в два раза выше. Архитектура позволит размещать тяговые батареи различного размера, а также электромоторы. Первую модель, построенную на новой платформе, представят уже в следующем году.