Morgan выпустит прощальную серию трициклов 3 Wheeler

Производство трехколесных Морганов в их нынешнем виде завершится в 2021 году, когда закончится срок действия сертификата на используемый компаний мотор S&S V2 объемом 2,0 литра и мощностью 83 лошадиные силы. Именно с таких трехколесников и началась история Morgan Motor, хотя саму модель 3 Wheeler запустили в 2011 году, а в 2016-м к ней присоединился электрический вариант EV3. Впрочем, в компании говорят лишь о небольшом перерыве в производстве, после которого ретрокар вернется в строй, но уже в другом обличие.