Morgan выпустит прощальную серию трициклов 3 Wheeler

Производство трехколесных Морганов в их нынешнем виде завершится в 2021 году, когда закончится срок действия сертификата на используемый компаний мотор S&S V2 объемом 2,0 литра и мощностью 83 лошадиные силы. Именно с таких трехколесников и началась история Morgan Motor, хотя саму модель 3 Wheeler запустили в 2011 году, а в 2016-м к ней присоединился электрический вариант EV3. Впрочем, в компании говорят лишь о небольшом перерыве в производстве, после которого ретрокар вернется в строй, но уже в другом обличие.
Символом перемен должна стать версия 3 Wheeler P101 (Project 101 — название проекта по воскрешению исторической модели) с уникальным декором и асимметричной темой оформления. Такие трициклы будут отличаться прежде всего золотистой накладкой над пассажирским местом из композитного пластика, глухими Aero-колесами и прожекторами Hella, расположенными таким образом, чтобы снизить турбулентность воздуха вокруг компонентов подвески. Ещё одна уникальная деталь P101 — выхлопные патрубки. С правой стороны на них нанесли черное керамическое покрытие, слева — белое.
Среди другие особенностей трицикла — видимые клепки на кузове, крошечные ветрозащитные экраны и уникальная графика. 3 Wheeler можно будет окрасить только в два цвета, Deep Black или Satin White Silver, плюс выбрать один из четырёх арт-паков: Belly Tank — вдохновлен послевоенными болидами, выезжавшими на соляные озера, Dazzleship — отсылает к военному камуфляжу, Aviator — основан на оформлении самолетов RAF временем Второй мировой, и Race Car — подражает облику первых гоночных Морганов. Ещё для машины можно заказать Aero Pack, то есть убрать дугу безопасности и ветрозащитный экран пассажира.
Тираж Morgan 3 Wheeler P101 будет ограничен 33 экземплярами. Машины поделят между дилерскими центрами в США, Европе и Великобритании. Цена трицикла — от 45 000 фунтов стерлингов, что соответствует 4,5 миллиона рублей. Базовый вариант 3 Wheeler обойдётся в 39 486 фунтов стерлингов (4 миллиона рублей).