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Опубликовано 11 июня 2025, 15:03
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У побережья Аляски уже неделю горит автовоз с тремя тысячами автомобилей на борту

Судно дрейфует в Тихом океане, пламя распространилось на всю его площадь
Вблизи Аляски уже неделю не могут потушить морской автовоз Morning Midas. На борту судна находятся около трех тысяч машин, в том числе порядка восьмисот электрических. Огонь вспыхнул в кормовой части и охватил все судно, которое сейчас дрейфует на восток в двухстах двадцати морских милях от побережья. Береговая охрана начала операцию по оценке угрозы и тушению пожара, к судну направлены дополнительные спасательные силы. Пока разлива топлива не зафиксировано, погодные условия стабильные.
У побережья Аляски уже неделю горит автовоз с тремя тысячами автомобилей на борту
© U.S. Coast Guard
Анастасия Мельник
Анастасия Мельник

Береговая охрана Соединенных Штатов ведет работы по ликвидации пожара на судне Morning Midas, перевозящем крупную партию автомобилей. По предварительным данным, на борту находится около трех тысяч машин, включая примерно восемьсот экземпляров с электрическими силовыми установками. Судно дрейфует на восток в районе южнее Аляски, в двухстах двадцати морских милях от берега.

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Первое спасательное судно уже прибыло к месту происшествия и проводит первичную оценку масштаба возгорания и окружающей обстановки. В течение ближайших двух недель к нему присоединятся еще два корабля. Установлено, что очаг возгорания возник в кормовой части и распространился на весь автовоз. Несмотря на сильный ветер до двадцати пяти метров в секунду и волны до 1,8 метра, судно сохраняет устойчивость и не дало разлива топлива.

Подобный инцидент уже случался в 2023 году. Тогда в водах Вьетнама загорелось грузовое судно Ah Shin, которое направлялось из Южной Кореи и перевозило около четырех с половиной тысяч новых автомобилей Chery. Среди них также были электрокары, что осложнило борьбу с огнем. Сигнал о задымлении поступил 4 февраля, но справиться с возгоранием удалось только к вечеру следующего дня. Все машины, находившиеся на борту, были полностью уничтожены.

Источник:G Capital
Автор:Анастасия Мельник