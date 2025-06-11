У побережья Аляски уже неделю горит автовоз с тремя тысячами автомобилей на борту

У побережья Аляски уже неделю горит автовоз с тремя тысячами автомобилей на бортуСудно дрейфует в Тихом океане, пламя распространилось на всю его площадь
Береговая охрана Соединенных Штатов ведет работы по ликвидации пожара на судне Morning Midas, перевозящем крупную партию автомобилей. По предварительным данным, на борту находится около трех тысяч машин, включая примерно восемьсот экземпляров с электрическими силовыми установками. Судно дрейфует на восток в районе южнее Аляски, в двухстах двадцати морских милях от берега.
Первое спасательное судно уже прибыло к месту происшествия и проводит первичную оценку масштаба возгорания и окружающей обстановки. В течение ближайших двух недель к нему присоединятся еще два корабля. Установлено, что очаг возгорания возник в кормовой части и распространился на весь автовоз. Несмотря на сильный ветер до двадцати пяти метров в секунду и волны до 1,8 метра, судно сохраняет устойчивость и не дало разлива топлива.
Подобный инцидент уже случался в 2023 году. Тогда в водах Вьетнама загорелось грузовое судно Ah Shin, которое направлялось из Южной Кореи и перевозило около четырех с половиной тысяч новых автомобилей Chery. Среди них также были электрокары, что осложнило борьбу с огнем. Сигнал о задымлении поступил 4 февраля, но справиться с возгоранием удалось только к вечеру следующего дня. Все машины, находившиеся на борту, были полностью уничтожены.