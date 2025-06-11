У побережья Аляски уже неделю горит автовоз с тремя тысячами автомобилей на борту

Судно дрейфует в Тихом океане, пламя распространилось на всю его площадь

Вблизи Аляски уже неделю не могут потушить морской автовоз Morning Midas. На борту судна находятся около трех тысяч машин, в том числе порядка восьмисот электрических. Огонь вспыхнул в кормовой части и охватил все судно, которое сейчас дрейфует на восток в двухстах двадцати морских милях от побережья. Береговая охрана начала операцию по оценке угрозы и тушению пожара, к судну направлены дополнительные спасательные силы. Пока разлива топлива не зафиксировано, погодные условия стабильные.