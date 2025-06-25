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Опубликовано 25 июня 2025, 14:58
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В Тихом океане догорело и затонуло судно с 3 тысячами автомобилей

По некоторым данным, среди них были Chery и Great Wall, а также партия Buick китайского производства
Корабль с 3 тысячами машин на борту ушел ко дну в Тихом океане. Это Morning Midas — ролкер, перевозивший из Китая в Мексику более трех тысяч автомобилей, включая электрокары и гибриды. Три недели назад на борту вспыхнул пожар, с которым команде не удалось справиться: судно было покинуто и оставлено догорать. Оно затонуло 23 июня в международных водах у побережья Алеутских островов, говорится в заявлении управляющей компании Zodiac Maritime.
В Тихом океане догорело и затонуло судно с 3 тысячами автомобилей
© United States Coast Guard
Мария Руцкая
Мария Руцкая

На месте ЧП в качестве меры предосторожности остаются два спасательных буксира со специальным оборудованием, сообщила New York Post со ссылкой на Zodiac Maritime. Их задача — отслеживать любые признаки загрязнения или мусора. Кроме того, к месту происшествия направили специализированное судно по борьбе с загрязнением.

В числе трех тысяч машин на борту было порядка 800 электромобилей. По пока неподтвержденным данным, часть из них были выпущены китайскими заводами Chery и Great Wall Motor. Также ролкер мог перевозить партию кроссоверов Buick Envision производства совместного предприятия SAIC-GM. Оно находится в городском округе Яньтай, из порта которого отбывал Morning Midas.

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Сообщалось, что очаг возгорания возник на палубе, куда были погружены электрокары. Какой именно автомобиль вспыхнул первым, неизвестно.

Ночью 2 июня команда заметила клубящийся над палубой дым и после неудачной попытки справиться с пламенем покинула судно. Его оставили догорать в открытом море, так как эффективных способов тушения горящих литиевых аккумуляторов, которыми оснащают большинство массовых электромобилей, до сих пор нет.

Источник:Bloomberg
Автор:Мария Руцкая