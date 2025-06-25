В Тихом океане догорело и затонуло судно с 3 тысячами автомобилей

В Тихом океане догорело и затонуло судно с 3 тысячами автомобилейПо некоторым данным, среди них были Chery и Great Wall, а также партия Buick китайского производства
На месте ЧП в качестве меры предосторожности остаются два спасательных буксира со специальным оборудованием, сообщила New York Post со ссылкой на Zodiac Maritime. Их задача — отслеживать любые признаки загрязнения или мусора. Кроме того, к месту происшествия направили специализированное судно по борьбе с загрязнением.
В числе трех тысяч машин на борту было порядка 800 электромобилей. По пока неподтвержденным данным, часть из них были выпущены китайскими заводами Chery и Great Wall Motor. Также ролкер мог перевозить партию кроссоверов Buick Envision производства совместного предприятия SAIC-GM. Оно находится в городском округе Яньтай, из порта которого отбывал Morning Midas.
Сообщалось, что очаг возгорания возник на палубе, куда были погружены электрокары. Какой именно автомобиль вспыхнул первым, неизвестно.
Ночью 2 июня команда заметила клубящийся над палубой дым и после неудачной попытки справиться с пламенем покинула судно. Его оставили догорать в открытом море, так как эффективных способов тушения горящих литиевых аккумуляторов, которыми оснащают большинство массовых электромобилей, до сих пор нет.