В Тихом океане догорело и затонуло судно с 3 тысячами автомобилей

По некоторым данным, среди них были Chery и Great Wall, а также партия Buick китайского производства

Корабль с 3 тысячами машин на борту ушел ко дну в Тихом океане. Это Morning Midas — ролкер, перевозивший из Китая в Мексику более трех тысяч автомобилей, включая электрокары и гибриды. Три недели назад на борту вспыхнул пожар, с которым команде не удалось справиться: судно было покинуто и оставлено догорать. Оно затонуло 23 июня в международных водах у побережья Алеутских островов, говорится в заявлении управляющей компании Zodiac Maritime.