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16:17

Культовый британский фургон 40-х стал электрокаром

Представлен возрожденный Morris J-type

Британский стартап Morris Commercial вернул к жизни культовый развозной фургончик Morris J-type, выпускавшийся с 1949 по 1961 год. Автомобиль выполнен в стиле ретро, повторяющем облик оригинальной машины, но оснащен электрической силовой установкой.

Руководство Morris Commercial просит не называть JE ни рестомодом, ни фургоном из «возобновленной» серии. Их проект преподносится как переосмысление классического дизайна с учетом веяний XXI века. Автомобильчик построен на модульной платформе и оснащен разработанной в Великобритании электрический силовой установкой. Низкая масса достигнута за счет использования углепластика, что также сказалось на запасе хода. Он составляет 322 километра.

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Оригинальный Morris J-type

Батарейный Morris JE попадает в категорию легкого коммерческого транспорта массой до 2,5 тонны. Его грузоподъемность — одна тонна, а объем кузова — 5,5 кубического метра. Туда помещаются два стандартных евро-палета. Загрузить фургон можно через распашные задние двери или сдвижную боковую.

Оригинальный полутонник, ставший символом послевоенной Англии, выпускали с 1949 по 1961 год. Сначала изготовителем значилась Morris Commercial затем, после слияния материнской Nuffield Organisation с Austin — British Motor Corporation. У фургона были сдвижные двери, 1,5-литровый четырехцилиндровый нижнеклапанный двигатель (с 1957 года J-type начали оснащать агрегатами с клапанами в головке блока) и трехступенчатая или четырехступенчатая коробка передач.