Культовый британский фургон 40-х стал электрокаром

Руководство Morris Commercial просит не называть JE ни рестомодом, ни фургоном из «возобновленной» серии. Их проект преподносится как переосмысление классического дизайна с учетом веяний XXI века. Автомобильчик построен на модульной платформе и оснащен разработанной в Великобритании электрический силовой установкой. Низкая масса достигнута за счет использования углепластика, что также сказалось на запасе хода. Он составляет 322 километра.
Батарейный Morris JE попадает в категорию легкого коммерческого транспорта массой до 2,5 тонны. Его грузоподъемность — одна тонна, а объем кузова — 5,5 кубического метра. Туда помещаются два стандартных евро-палета. Загрузить фургон можно через распашные задние двери или сдвижную боковую.
Оригинальный полутонник, ставший символом послевоенной Англии, выпускали с 1949 по 1961 год. Сначала изготовителем значилась Morris Commercial затем, после слияния материнской Nuffield Organisation с Austin — British Motor Corporation. У фургона были сдвижные двери, 1,5-литровый четырехцилиндровый нижнеклапанный двигатель (с 1957 года J-type начали оснащать агрегатами с клапанами в головке блока) и трехступенчатая или четырехступенчатая коробка передач.