Культовый британский фургон 40-х стал электрокаром

Руководство Morris Commercial просит не называть JE ни рестомодом, ни фургоном из «возобновленной» серии. Их проект преподносится как переосмысление классического дизайна с учетом веяний XXI века. Автомобильчик построен на модульной платформе и оснащен разработанной в Великобритании электрический силовой установкой. Низкая масса достигнута за счет использования углепластика, что также сказалось на запасе хода. Он составляет 322 километра.