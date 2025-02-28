Какие китайские автомобили покупают москвичи: рейтинг

Какие китайские автомобили покупают москвичи: рейтингДоля новых машин китайских марок в столице стремится к 70 процентам
Рейтинг по маркам, которые предпочитают в Москве, выглядит следующим образом: на первом месте Geely с результатом 27,7 тысячи проданных машин за 2024 год, а на второй и третьей строчках находятся Haval (23,5 тыс. шт.) и Chery (16 тыс. шт.) соответственно. Четвертая позиция досталась Changan (13,5 тыс. шт.), в первую пятерку входит и отечественная Lada (13,3 тыс. шт.). Показатели остальных брендов составили менее 10 тысяч проданных автомобилей, уточняет «Автостат».
На первом месте в списке самых востребованных в столице моделей оказался Haval Jolion, результат которого в 2024 году составил 10,7 тысячи единиц. Второе место в модельном рейтинге занял Geely Monjaro (8,7 тысячи шт.), третье — Belgee X50 (7,8 тыс. шт.). На четвертой строчке расположился Chery Tiggo 7 Pro Max (6,8 тыс. шт.), замкнула пятерку лидеров Lada Granta (6,1 тыс. шт.). А вот за ее пределами оказался бестселлер столичного авторынка 2023 года — Geely Coolray.
Всего в России за 2024 год реализовали 1 571 272 новых легковых автомобиля. Это на 48,4 процента больше, чем в 2023-м, и лучший результат за последние пять лет, то есть с 2019-го, когда было продано 1,59 миллиона новых легковушек. В лидерах среди марок: Lada, Haval, Chery, Geely и Changan.