Какие китайские автомобили покупают москвичи: рейтинг

Доля новых машин китайских марок в столице стремится к 70 процентам

Столичная мода: на какие китайские автомобили пересаживаются москвичи. Агентство «Автостат» поделилось статистикой продаж новых машин, которые покупали в Москве в 2024 году. Всего за прошлый год жители столицы приобрели 202,2 тысячи автомобилей, что на треть больше, чем в 2023-м. 69 процентов из них, или 138,9 тысячи штук, были китайскими. Если говорить о марках, то самой популярной в 2024-м стала Geely, а если о моделях — то кроссовер Haval Jolion.