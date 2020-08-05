Московский водитель 560 раз нарушил ПДД с начала года

Инспекторы ДПС остановили на Зеленоградской улице подозрительно двигавшийся Mercedes-Benz. За рулем оказался 22-летний приезжий из ближнего зарубежья. По словам сотрудников ГИБДД, в ходе проверки документов мужчина сильно нервничал и имел явные признаки алкогольного опьянения. После того, как водитель отказался от прохождения медицинского освидетельствования, инспекторы начали составлять на него протокол об административном правонарушении.

В ходе оформления протокола, сотрудники увидели, что водитель с января 2020 года совершил 562 нарушения ПДД. Из-за неуплаты штрафов на водителя оказалось оформлено 189 административных протоколов по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ («Уклонение от исполнения административного наказания»).

Для дальнейшего разбирательства водителя доставили в отделение МВД России по району Ховрино. Материалы дела злостного неплательщика переданы в суд для принятия решения о привлечении к ответственности.