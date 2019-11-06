Названы самые опасные для водителей районы Москвы

С января по сентябрь в этом районе было зафиксировано 120 столкновений, в которых погибли восемь человек, а еще 144 пострадали. Для сравнения, за аналогичный период прошлого года там произошло на треть меньше ДТП. На второй строчке в рейтинге аварийности – Люблино (118 ДТП, четверо погибших и 142 раненых), а замыкает тройку Марьино (108 ДТП, 5 погибших и 117 раненых).

Меньшее количество аварий было зафиксировано в восточном Бирюлево (84 ДТП, семь погибших и 99 пострадавших) и Гольяново (74 ДТП, четверо погибших и 91 раненый).

Что касается округов, то самый аварийный – Южный (816 аварий, 39 погибших, 941 пострадавший). Значительно безопаснее в Восточном административном округе (724 аварий, 22 погибших и 869 раненых). А в ЗАО в свою очередь произошло 697 дорожных происшествий, жертвами которых стали 42 человека, а еще 859 получили травмы различной степени тяжести.