ГИБДД пересчитала автомобили, эвакуированные в Москве с начала года

На сегодняшний день в Москве работают 750-800 эвакуаторов. В ведомстве не уточняют, сколько автомобилей в день они перемещают на штрафстоянки, однако известно, что в 2016 году этот показатель достигал 850 машин в сутки, а в 2015-м доходил до 900 автомобилей.

В 2019 году впервые за пять лет были пересмотрены тарифы на эвакуацию. Владельцы транспортных средств категорий А и B с двигателями мощностью до 80 лошадиных сил платят за эвакуацию 3,2 тысячи рублей (ранее – три тысячи рублей). Если отдача мотора составляет от 80 до 250 сил, то перемещение и хранение обходится в 5,2 тысячи рублей (ранее – пять тысяч рублей). И, наконец, для мощных автомобилей (более 250 сил) действует тариф 7,4 тысячи рублей.