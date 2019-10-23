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16:28

ГИБДД пересчитала автомобили, эвакуированные в Москве с начала года

С начала 2019 года на штрафстоянки переместили более 200 тысяч машин

© Антон Уханов, Мотор.Ру
Пресс-служба Госавтоинспекции раскрыла статистику эвакуации автомобилей в столице за девять месяцев текущего года. С января по сентябрь на штрафстоянки переместили 204 578 транспортных средств, 80 тысяч из которых – за остановку или стоянку на пешеходных переходах и ближе пяти метров перед ними.

На сегодняшний день в Москве работают 750-800 эвакуаторов. В ведомстве не уточняют, сколько автомобилей в день они перемещают на штрафстоянки, однако известно, что в 2016 году этот показатель достигал 850 машин в сутки, а в 2015-м доходил до 900 автомобилей.

В 2019 году впервые за пять лет были пересмотрены тарифы на эвакуацию. Владельцы транспортных средств категорий А и B с двигателями мощностью до 80 лошадиных сил платят за эвакуацию 3,2 тысячи рублей (ранее – три тысячи рублей). Если отдача мотора составляет от 80 до 250 сил, то перемещение и хранение обходится в 5,2 тысячи рублей (ранее – пять тысяч рублей). И, наконец, для мощных автомобилей (более 250 сил) действует тариф 7,4 тысячи рублей.

Оплатить услуги эвакуации необходимо в течение 60 дней с момента получения машины. По данным «Московского паркинга», почти 90 процентов автомобилистов вносят деньги сразу в этом случае сумма оплачивается с 25-процентной скидкой.

Источник: ГИБДД.рф