Вспышка коронавируса в Москве сказалась на пробках

Как сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на департамент транспорта Москвы, увеличение трафика в вечерние часы, особенно у крупных торговых центров, связано с тем, что горожане приезжают на автомобилях закупаться продуктами. В дептрансе также отметили, что водители стали чаще нарушать правила парковки, в том числе оставлять автомобили там, где работает общественный транспорт. Вместе с тем на 10 процентов сократилось количество поездок на такси, а популярность сервисов каршеринга, напротив, возросла.
Ранее депутат Госдумы Вячеслав Лысаков призвал власти временно отменить плату за парковку. Он заявил, что таким образом больше людей пересядут на личные автомобили и откажутся от поездок на общественном транспорте, где риск подхватить инфекцию гораздо выше.
По последним данным, в России зафиксировано 199 случаев заражения, 98 из которых – в Москве. Девять человек в стране полностью вылечились, причем четверо из них – за последние сутки.