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13:29

Вспышка коронавируса в Москве сказалась на пробках

В утренние часы пик в городе стало меньше машин, а по вечерам трафик вырос

© pixabay.com
Лиза Будрина
Из-за пандемии коронавируса многие жители Москвы отказались от ежедневных поездок на работу и перешли на удаленку, чтобы обезопасить себя от заражения. Это отразилось на транспортной ситуации в столице, в том числе на пробках. В утренние часы пик количество автомобилей на дорогах сократилось на 11 процентов, а по вечерам, напротив, несколько дней подряд наблюдаются восьмибалльные пробки.

Как сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на департамент транспорта Москвы, увеличение трафика в вечерние часы, особенно у крупных торговых центров, связано с тем, что горожане приезжают на автомобилях закупаться продуктами. В дептрансе также отметили, что водители стали чаще нарушать правила парковки, в том числе оставлять автомобили там, где работает общественный транспорт. Вместе с тем на 10 процентов сократилось количество поездок на такси, а популярность сервисов каршеринга, напротив, возросла.

Ранее депутат Госдумы Вячеслав Лысаков призвал власти временно отменить плату за парковку. Он заявил, что таким образом больше людей пересядут на личные автомобили и откажутся от поездок на общественном транспорте, где риск подхватить инфекцию гораздо выше.

По последним данным, в России зафиксировано 199 случаев заражения, 98 из которых в Москве. Девять человек в стране полностью вылечились, причем четверо из них за последние сутки.

Источник: Коммерсантъ