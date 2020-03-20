Вспышка коронавируса в Москве сказалась на пробках

Как сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на департамент транспорта Москвы, увеличение трафика в вечерние часы, особенно у крупных торговых центров, связано с тем, что горожане приезжают на автомобилях закупаться продуктами. В дептрансе также отметили, что водители стали чаще нарушать правила парковки, в том числе оставлять автомобили там, где работает общественный транспорт. Вместе с тем на 10 процентов сократилось количество поездок на такси, а популярность сервисов каршеринга, напротив, возросла.