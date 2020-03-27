В Москве стали меньше пользоваться машинами и общественным транспортом

За неделю уровень пробок лишь раз поднялся выше шести баллов, хотя предыдущие две недели в Москве каждый день фиксировались семибалльные заторы. При этом чаще всего пользователи сервисов Яндекса прокладывали маршруты к продуктовым магазинам. Еще компания зафиксировала рост количества операций по оплате топлива через свое приложение, что говорит о том, что водители предпочитают не покидать автомобиль даже на АЗС.

Помимо этого, в городе стало меньше пешеходов — об этом свидетельствует динамика числа маршрутов, которые строят на Яндекс.Картах и в Яндекс.Метро. На прошлой неделе количество проложенных маршрутов на общественном транспорте сократилось на 25 процентов меньше, по сравнению с предыдущей, а на метро — на 45 процентов.