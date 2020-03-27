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16:56

В Москве стали меньше пользоваться машинами и общественным транспортом

Из-за коронавируса снизилась загруженность столичных дорог

Алексей Носаченко
Аналитики «Яндекс.Карт» изучили, как поменялась загруженность московских дорог на фоне распространения коронавирусной инфекции COVID-19 и перехода части жителей столицы на удаленный режим работы. Выяснилось, что машин заметно поубавилось, а пробки стали не такими серьёзными.

За неделю уровень пробок лишь раз поднялся выше шести баллов, хотя предыдущие две недели в Москве каждый день фиксировались семибалльные заторы. При этом чаще всего пользователи сервисов Яндекса прокладывали маршруты к продуктовым магазинам. Еще компания зафиксировала рост количества операций по оплате топлива через свое приложение, что говорит о том, что водители предпочитают не покидать автомобиль даже на АЗС.

Помимо этого, в городе стало меньше пешеходов — об этом свидетельствует динамика числа маршрутов, которые строят на Яндекс.Картах и в Яндекс.Метро. На прошлой неделе количество проложенных маршрутов на общественном транспорте сократилось на 25 процентов меньше, по сравнению с предыдущей, а на метро — на 45 процентов.

На сегодняшний день в России выявлено 1036 заболевших коронавирусом SARS-CoV-2, вылечилось 45 человек. Три человека умерло. При этом общемировая статистика следующая: заболело — 551 337 человек, выздоровело — 127 564, умерло — 24 906.