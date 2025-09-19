«Клуб коллекционеров Музея транспорта Москвы» запускается совместной выставкой с Ильей Зибаревым

«Клуб коллекционеров Музея транспорта Москвы» запускается совместной выставкой с Ильей ЗибаревымПараллельно музей откроет «Школу коллекционера» для взрослых и детей
«По задаче Мэра Москвы Сергея Собянина мы продолжаем масштабную программу по сохранению транспортного наследия города. Сотрудничаем не только с городскими организациями, но и с частными коллекционерами, которые реставрируют уникальную авто- и мототехнику. На новой выставке Музея транспорта Москвы горожане смогут увидеть редкие автомобили и ретроигрушки и узнать больше о транспортной истории столицы», — рассказал заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
Центральное место на выставке займут грузовой фургон «Москвич-433» 1969 года — первый автомобиль в коллекции Ильи Зибарева и один из самых элегантных коммерческих автомобилей СССР, и «Скиф-М1» 1989 года — туристический «прицеп-дача», отмеченный серебряной медалью ВДНХ и ставший символом недоступной роскоши из-за высокой цены и дефицита.
Экспозицию дополнят мотороллер «Тулица», детский педальный «Москвич», гоночный «дутыш», педальный трактор из детства коллекционера и «Волга»-каталка. Также будут представлены советские полиграфические материалы из коллекции Музея транспорта Москвы, архивные фотографии и специально созданные видеоматериалы. Архитектура выставки будет создана бюро .dpt.
я выбрал вместо рекламы.
Илья Зибарев известен как коллекционер ретроавтомобилей, а также как основатель Музея советской игрушки, сохранивший более тысячи игрушек, большинство из которых связаны с темой транспорта. В его автомобильной коллекции — более сорока единиц техники, среди которых особое место занимают «капсулы времени» — аутентичные малопробежные машины, сохранившиеся в идеальном состоянии.
Концепция выставки строится вокруг фигуры коллекционера и его собрания: его мотивации, принципов отбора и сохранения предметов. Экспозиция соединит личную историю Зибарева с историей предметов — от автомобилей до игрушек, которые в советское время формировали представления о транспорте и дизайне. Через архивные материалы, интервью и фотографии раскроется путь коллекционера, а объекты из частной коллекции будут представлены с акцентом на их техническую, культурную и эстетическую ценность.
«Энтузиасты и коллекционеры транспорта — это хранители, реставраторы, исследователи, популяризаторы транспортной культуры. Их живой интерес к этой теме вдохновляет других. С появлением транспортных музеев сохранение транспортного наследия, которое раньше ложилось на их плечи, стало одной из важнейших музейных задач. С помощью «Клуба коллекционеров Музея транспорта Москвы» мы хотим объединить опыт и азарт автолюбителей и экспертизу культурной институции по репрезентации коллекций, чтобы максимально широко представить транспортную историю нашей страны. При этом наш «Клуб коллекционеров» — это место встречи самых разных собирателей: коллекционеров искусства и ретроавтомобилей, филателистов и букинистов, с которыми мы планируем регулярно встречаться и создавать новые выставки», — добавила директор Музея транспорта Москвы Оксана Бондаренко.
Проект Музея транспорта Москвы «Клуб коллекционеров» нацелен на развитие взаимодействия музея с частными коллекционерами, реставраторами и энтузиастами транспорта. В центре внимания проекта — человек, который хранит уникальные знания, редкие предметы и личную связь с историей. В рамках клуба будут проходить выставки, записи интервью и подкастов с участниками клуба, лекции и дискуссии, а также изучение истории формирования частных коллекций. Расписание событий Клуба доступно на сайте.
Вместе с первой выставкой в рамках Клуба запускается «Школа коллекционера» для взрослых и детей. Взрослый шестинедельный вечерний курс предназначен для начинающих частных собирателей, музейщиков и искусствоведов, желающих системно подойти к созданию и публичной репрезентации коллекции любых предметов.
Программа курса включит шесть модулей. В ходе пяти занятий детской «Школы коллекционера» участники от 9 до 12 лет будут учиться собирать, описывать, сохранять и представлять собственную коллекцию, пробуя себя в роли кураторов, а по итогу курса представят свои коллекции на мини-выставке. Подробнее об условиях записи в «Школу коллекционеров» — на сайте.
Вход на выставку осуществляется по билету на экспозицию павильона «Ты выглядишь на все 100!». Стоимость полного билета 550 рублей. Цена льготного билета 350 рублей. Возрастной ценз 0+.
Адрес: Москва, проспект Мира, д. 119, стр. 26 (павильон Музея транспорта Москвы на ВДНХ)