«Клуб коллекционеров Музея транспорта Москвы» запускается совместной выставкой с Ильей Зибаревым

«По задаче Мэра Москвы Сергея Собянина мы продолжаем масштабную программу по сохранению транспортного наследия города. Сотрудничаем не только с городскими организациями, но и с частными коллекционерами, которые реставрируют уникальную авто- и мототехнику. На новой выставке Музея транспорта Москвы горожане смогут увидеть редкие автомобили и ретроигрушки и узнать больше о транспортной истории столицы», — рассказал заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Центральное место на выставке займут грузовой фургон «Москвич-433» 1969 года — первый автомобиль в коллекции Ильи Зибарева и один из самых элегантных коммерческих автомобилей СССР, и «Скиф-М1» 1989 года — туристический «прицеп-дача», отмеченный серебряной медалью ВДНХ и ставший символом недоступной роскоши из-за высокой цены и дефицита.

Экспозицию дополнят мотороллер «Тулица», детский педальный «Москвич», гоночный «дутыш», педальный трактор из детства коллекционера и «Волга»-каталка. Также будут представлены советские полиграфические материалы из коллекции Музея транспорта Москвы, архивные фотографии и специально созданные видеоматериалы. Архитектура выставки будет создана бюро .dpt.