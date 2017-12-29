Дептранс назвал количество лишних машин в Москве

Для комфортного передвижения по столице число машин в городе должно сократиться на 450-550 тысяч единиц. Такое заявление, как сообщает «Газета.ру», сделал глава департамента транспорта Москвы Максим Ликсутов.

«Всего на данный момент в Москве и области зарегистрировано 7,2 миллиона автомобилей. Ежедневно по Москве передвигается 3,6 миллиона машин, а для комфортного движения необходимо снизить это количество на 450-550 тысяч машин. Тогда на дорогах города будет свободно так, как это обычно происходит в августе – поэтому оптимальное число автомобилей – это как раз 3,05-3,1 миллиона единиц – это то что позволяет пропустить без заторов наша дорожная сеть», – заявил Ликсутов.

Глава департамента транспорта отметил, что на каждую машину в Москве приходится 25 квадратных метров дороги, что втрое меньше, чем в Сингапуре. По словам Ликсутова, чтобы российская столица приблизилась к этому показателю, в городе надо заасфальтировать площадь, «равную Парку Горького, ВДНХ, Лосиному острову и Сокольникам вместе взятым».

По статистике ГИБДД, которая была опубликована в апреле, в Москве и Подмосковье насчитывается 8,05 миллиона автомобилей. Из них легковые машины составляют 6,72 миллиона. За три года их число выросло на 300 тысяч единиц.