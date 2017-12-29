Число автомобилей в столице надо уменьшить на 550 тысяч

Пульс

Дептранс назвал количество лишних машин в Москве

7ef73cf88b296e2beb488d19a93288e68574e57b
29 декабря 2017

Для комфортного передвижения по столице число машин в городе должно сократиться на 450-550 тысяч единиц. Такое заявление, как сообщает «Газета.ру», сделал глава департамента транспорта Москвы Максим Ликсутов.

[5 каршерингов от автопроизводителей: Audi, BMW и другие бренды, которые сдают автомобили в краткосрочную аренду](https://motor.ru/articles/2017/01/30/carsharing/)

5 каршерингов от автопроизводителей: Audi, BMW и другие бренды, которые сдают автомобили в краткосрочную аренду

«Всего на данный момент в Москве и области зарегистрировано 7,2 миллиона автомобилей. Ежедневно по Москве передвигается 3,6 миллиона машин, а для комфортного движения необходимо снизить это количество на 450-550 тысяч машин. Тогда на дорогах города будет свободно так, как это обычно происходит в августе – поэтому оптимальное число автомобилей – это как раз 3,05-3,1 миллиона единиц – это то что позволяет пропустить без заторов наша дорожная сеть», – заявил Ликсутов.

Глава департамента транспорта отметил, что на каждую машину в Москве приходится 25 квадратных метров дороги, что втрое меньше, чем в Сингапуре. По словам Ликсутова, чтобы российская столица приблизилась к этому показателю, в городе надо заасфальтировать площадь, «равную Парку Горького, ВДНХ, Лосиному острову и Сокольникам вместе взятым».

По статистике ГИБДД, которая была опубликована в апреле, в Москве и Подмосковье насчитывается 8,05 миллиона автомобилей. Из них легковые машины составляют 6,72 миллиона. За три года их число выросло на 300 тысяч единиц.

25 самых популярных машин России

Самые продаваемые автомобили ноября 2017 года: девять месяцев роста

Мотор.Ру
Новости по теме
16 мая 2017
У «Яндекса» появился сервис каршеринга
18 апреля 2017
В Москве и Подмосковье насчитали свыше 8 миллионов машин
1 марта 2017
В Москве появится каршеринг электромобилей
25 января 2017
Автопарк Москвы за шесть лет вырос на миллион машин
25 января 2017
В Москве появятся 10 тысяч каршеринговых машин