«Москвич» раскрыл цены на автомобили 2025 года

«Москвич» раскрыл цены на автомобили 2025 годаВсе модели, за исключением «Москвича 3е», подорожали
Согласно актуальным прайс-листам, «Москвич 3» в базовой версии «Стандарт плюс» с «механикой» 2025 года выпуска стоит 1 765 000 рублей, а модификация с автоматом обойдется уже в 1 865 000 рублей. Для сравнения: модель 2024 года можно купить за 1 770 000 рублей. Модель с механической коробкой передач стала стоить на 65 тысяч рублей больше, а с автоматической — на 95 тысяч рублей. Этот же кроссовер, но в более дорогой комплектации «Комфорт» 2025 года выпуска, стоит 1 997 000 рублей, тогда как прошлогодний можно приобрести за 1 900 000 рублей.
Лифтбек «Москвич 6» 2025 года стоит на 77 тысяч рублей дороже прошлогодней модели во всех комплектациях. Цена автомобиля в исполнении «Комфорт» 2025 года составляет 2 277 000 рублей или 2 200 000 рублей за машину 2024-го. «Бизнес»-версия 2025 года с «вариатором» оценивается в 2 477 000 рублей против 2 400 000 рублей за «шестерку» 2024 года. Наконец, модель в том же исполнении, но с классическим автоматом, сейчас стоит 3 053 000 рублей, а 2024 года выпуска — 2 976 000 рублей.
Ну а «Москвич 6» в топовой версии «Техно» 2025 года можно купить за 3 193 000 рублей или 3 116 000 рублей за прошлогоднюю.
Прайс-лист «Москвича 3е» пока не обновлен. Сейчас на сайте приведены только цены за электрические кроссоверы 2024 и 2023 годов. Они стоят 3 950 000 и 4 100 000 рублей соответственно.
В скором времени линейка пополнится еще одной моделью с индексом 8, дилеры ожидают ее поступления в начале весны.