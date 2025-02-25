«Москвич» раскрыл цены на автомобили 2025 года

Лифтбек «Москвич 6» 2025 года стоит на 77 тысяч рублей дороже прошлогодней модели во всех комплектациях. Цена автомобиля в исполнении «Комфорт» 2025 года составляет 2 277 000 рублей или 2 200 000 рублей за машину 2024-го. «Бизнес»-версия 2025 года с «вариатором» оценивается в 2 477 000 рублей против 2 400 000 рублей за «шестерку» 2024 года. Наконец, модель в том же исполнении, но с классическим автоматом, сейчас стоит 3 053 000 рублей, а 2024 года выпуска — 2 976 000 рублей.

Ну а «Москвич 6» в топовой версии «Техно» 2025 года можно купить за 3 193 000 рублей или 3 116 000 рублей за прошлогоднюю.