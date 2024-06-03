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Новости
Опубликовано 03 июня 2024, 14:07
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Кроссоверы «Москвич 3» опять подорожали

Изменились цены на все комплектации модели 2024 года выпуска
Завод «Москвич» поднял цены на кроссовер 3. Все исполнения модели 2024 года выпуска подорожали на 35 тысяч рублей, поэтому теперь стоимость вседорожника лежит в диапазоне 1 690 000—1 900 000. Других изменений, кроме цены, нет. Двигатель — «турбочетверка» 1.5 мощностью 136 лошадиных сил. Коробка передач — «механика» либо вариатор.
Кроссоверы «Москвич 3» опять подорожали
© Москвич
Редакция «Мотора»

Кроссовер «Москвич 3» снова подорожал. Как пишут Автоновости дня, цена машин 2024 году увеличилась на 35 тысяч рублей, и теперь самый дешёвый вариант «Стандарт» с шестиступенчатой «механикой» стоит 1 690 000. Аналогично увеличилась стоимость и других версий, так что топовый «Комфорт» с вариатором обойдется в 1 900 000 рублей. Ни «техника», ни оснащение при этом не поменялись.

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Двигатель у «Москвича 3» — полуторалитровая «турбочетверка» мощностью 136 лошадиных сил и 200 Нм крутящего момента. В комплектациях «Стандарт» и «Стандарт плюс» агрегат сочетается с шестиступенчатой «механикой» либо вариатором, а в «Комфорт» — только с вариатором. В городском цикле кроссовер потребляет 8,4—8,6 литра бензина АИ-92 на 100 километров, в загородном — 5,4—5,5.

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В стандартное оснащение машины входит подогрев боковых зеркал, климат-контроль, бесключевой доступ с кнопкой запуска двигателя, мультимедийная система с тачскрином диагональю 10,25 дюйма, круиз-контроль, камера заднего вида, люк с электроприводом, 17-дюймовые литые диски, задние парктроники, электрический стояночный тормоз и многое другое.

Источник:Автоновости дня
Автор:Редакция «Мотора»
Теги:
#Москвич
#Россия