Кроссоверы «Москвич 3» опять подорожали

Кроссовер «Москвич 3» снова подорожал. Как пишут Автоновости дня, цена машин 2024 году увеличилась на 35 тысяч рублей, и теперь самый дешёвый вариант «Стандарт» с шестиступенчатой «механикой» стоит 1 690 000. Аналогично увеличилась стоимость и других версий, так что топовый «Комфорт» с вариатором обойдется в 1 900 000 рублей. Ни «техника», ни оснащение при этом не поменялись.