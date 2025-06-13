Покупатель отсудил у дилера две цены «Москвича 6» и вернул машину

Суд первой инстанции встал на сторону потребителя в необычном споре

Покупатель отсудил у дилера 3,4 млн рублей из-за дефектного «Москвича». Житель Москвы поделился в соцсетях историей неудачной покупки лифтбека 2023 года выпуска. Автор заявил, что сразу после выдачи «Москвича 6» в начале марта 2024 года на ходу проявился дефект коробки передач. Избавиться от «дергания» вариатора при разгоне не удалось ни после ремонта, ни после гарантийной замены трансмиссии, и покупатель обратился в суд.