Покупатель отсудил у дилера две цены «Москвича 6» и вернул машину

Покупатель отсудил у дилера две цены «Москвича 6» и вернул машинуСуд первой инстанции встал на сторону потребителя в необычном споре
В лонгриде раскрыта вся история взаимодействия с дилером. В ремонте «Москвич 6» провёл 92 дня, а процесс возврата лифтбека продавцу затянулся. Суд первой инстанции постановил выплатить покупателю в общей сложности 3 424 725 рублей, хотя по договору купли-продажи за автомобиль было выплачено 1,7 миллиона рублей.
Помимо компенсации 1,7 миллиона рублей дилера обязали выплатить неустойку 100 тысяч рублей, компенсацию в размере 400 тысяч рублей за нарушение срока возврата уплаченных денег, 25 тысяч рублей за моральный вред, 45 тысяч рублей убытков, штраф в размере 1,135 миллиона рублей и госпошлину 19,7 тысячи рублей. Таким образом, требования истца удовлетворили частично: в заявлении была указана сумма 11,5 миллиона рублей.
И ответчик, и истец с решением суда не согласились и подали апелляцию. Сейчас «Москвич 6» с вариатором стоит от 2 136 000 до 2 530 000 рублей без учёта дилерских спецпредложений, причём на стоках до сих пор остаются машины 2023 года выпуска.