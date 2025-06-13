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Опубликовано 13 июня 2025, 18:18
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Покупатель отсудил у дилера две цены «Москвича 6» и вернул машину

Суд первой инстанции встал на сторону потребителя в необычном споре
Покупатель отсудил у дилера 3,4 млн рублей из-за дефектного «Москвича». Житель Москвы поделился в соцсетях историей неудачной покупки лифтбека 2023 года выпуска. Автор заявил, что сразу после выдачи «Москвича 6» в начале марта 2024 года на ходу проявился дефект коробки передач. Избавиться от «дергания» вариатора при разгоне не удалось ни после ремонта, ни после гарантийной замены трансмиссии, и покупатель обратился в суд.
Покупатель отсудил у дилера две цены «Москвича 6» и вернул машину
© Avito.ru
Сергей Ильин
Сергей Ильин

В лонгриде раскрыта вся история взаимодействия с дилером. В ремонте «Москвич 6» провёл 92 дня, а процесс возврата лифтбека продавцу затянулся. Суд первой инстанции постановил выплатить покупателю в общей сложности 3 424 725 рублей, хотя по договору купли-продажи за автомобиль было выплачено 1,7 миллиона рублей.

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Помимо компенсации 1,7 миллиона рублей дилера обязали выплатить неустойку 100 тысяч рублей, компенсацию в размере 400 тысяч рублей за нарушение срока возврата уплаченных денег, 25 тысяч рублей за моральный вред, 45 тысяч рублей убытков, штраф в размере 1,135 миллиона рублей и госпошлину 19,7 тысячи рублей. Таким образом, требования истца удовлетворили частично: в заявлении была указана сумма 11,5 миллиона рублей.

И ответчик, и истец с решением суда не согласились и подали апелляцию. Сейчас «Москвич 6» с вариатором стоит от 2 136 000 до 2 530 000 рублей без учёта дилерских спецпредложений, причём на стоках до сих пор остаются машины 2023 года выпуска.

Источник:Pikabu
Автор:Сергей Ильин
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#Москвич 6