«Москвич» готов к производству новой модели. Это будет лифтбек

«Москвич» готов к производству новой модели. Это будет лифтбекСтоличный завод получил Одобрение типа транспортного средства на «Москвич 6»
Завод «Москвич» приступит к производству новой модели в ближайшие недели. Столичный завод получил Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на лифтбек JAC Sehol A5 Plus, который будет продаваться в России под названием «Москвич 6». Как сообщает телеграм-канал «Автопоток», сборка новой, уже третьей модели «Москвича» начнется «в ближайшие недели», то есть, предположительно, в августе.
Автор канала обратил внимание на любопытную особенность в сертификационных документах. В ОТТС «Москвич 6» фигурирует под обозначением DD1, а WMI-код модели аналогичен тому, который использовался на автомобилях, выпускаемых предприятием «Renault Россия» — X7L. При этом на кроссоверах «Москвич 3» и «Москвич 3е» в VIN-коде применяется международный код КамАЗа — XTC. КамАЗ, напомним, выступает производственным партнером «Москвича».
О «Москвиче 6» известно, что это будет лифтбек (иногда его называют седаном) JAC Sehol A5 Plus, на котором заменят логотипы по аналогии с другими моделями возрожденного отечественного бренда. В Китае эта модель предлагается с 1,5-литровым турбомотором мощностью 150 лошадиных сил, шестиступенчатой «механикой» либо вариатором. Заявленный автопроизводителем расход топлива в смешанном цикле составляет 7,5 литра на 100 километров.
До конца 2023 года «Москвич» намерен собрать несколько тысяч экземпляров «шестерки», о чем ранее заявил гендиректор КамАЗа Сергей Когогин.
Всего же модельная линейка «Москвича» будет состоять из пяти моделей — к нынешним «Москвичу 3» и «Москвичу 3е» присоединятся упомянутый «Москвич 6» и еще два кроссовера. Один из них будет носит индекс 2, и это будет модель начального уровня по габаритам меньше «Москвича 3».