«Москвич» готов к производству новой модели. Это будет лифтбек

О «Москвиче 6» известно, что это будет лифтбек (иногда его называют седаном) JAC Sehol A5 Plus, на котором заменят логотипы по аналогии с другими моделями возрожденного отечественного бренда. В Китае эта модель предлагается с 1,5-литровым турбомотором мощностью 150 лошадиных сил, шестиступенчатой «механикой» либо вариатором. Заявленный автопроизводителем расход топлива в смешанном цикле составляет 7,5 литра на 100 километров.

До конца 2023 года «Москвич» намерен собрать несколько тысяч экземпляров «шестерки», о чем ранее заявил гендиректор КамАЗа Сергей Когогин.