Боевой «Москвич» с турелью продают за 1,5 миллиона рублей

АЗЛК занялся производством пикапов в начале 90-х годов прошлого века. В основе лежала модель «Москвич» 2141, которую разрезали на две части, заменили задний диван и багажник грузовой платформой, установили дополнительные лонжероны, новую балку и рессорную подвеску от АЗЛК-2140. Пикапы выпускались как с двух-, так и с четырёхместной кабиной, с передним либо полным приводом. Причем последние можно было отличить по увеличенному дорожному просвету и неразрезному заднему мосту вместо балки.