Боевой «Москвич» с турелью продают за 1,5 миллиона рублей

Камуфляжный пикап оснащён двухлитровым мотором мощностью 112 лошадиных сил от УЗАМ-248, механической коробкой передач и постоянным полным приводом. Из нестандартного оборудования, помимо универсальной турели, имеется «кенгурятник». Грузоподъёмность пикапа составляет 800 килограммов, а пробег – 98 тысяч километров.
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АЗЛК занялся производством пикапов в начале 90-х годов прошлого века. В основе лежала модель «Москвич» 2141, которую разрезали на две части, заменили задний диван и багажник грузовой платформой, установили дополнительные лонжероны, новую балку и рессорную подвеску от АЗЛК-2140. Пикапы выпускались как с двух-, так и с четырёхместной кабиной, с передним либо полным приводом. Причем последние можно было отличить по увеличенному дорожному просвету и неразрезному заднему мосту вместо балки.
Военные пикапы появились на стыке тысячелетий. Известно как минимум о пяти выпущенных «Москвичах», каждый из которых укомплектовали турелями кругового вращения, смонтированными непосредственно в грузовой платформе. Она позволяла нести разнообразное вооружение, от автоматического гранатомёта АГС-17 до крупнокалиберного пулемёта Владимирова (КПВТ).