На продажу выставили редкий «Москвич» по прозвищу «Буратино»

Фургончики с деревянным кузовом на шасси «Москвича 400» выпускались с 1949 по 1956 год. За семь лет Московский завод малолитражных автомобилей выпустил 11 129 автомобилей, однако в свободную продажу такие «Москвичи» не поступали. Самым популярным местом работы версий 400-422 и 401-422 было Министерство связи СССР — фургончики использовались для перевозки почты и контейнеров с монетами для телефонов-автоматов.