«Москвич» объяснил, почему подорожали новые автомобили

«Москвич» объяснил, почему подорожали новые автомобилиПрайс-листы лифтбеков и кроссоверов переписали в конце февраля
Представитель «Москвича» подчеркнул, что переход на производство автомобилей по полному циклу позволил заводу формировать более сбалансированную ценовую политику. Напомним, в конце зимы кроссоверы «Москвич 3» подорожали на 65-97 тысяч рублей в зависимости от комплектации, лифтбеки «Москвич 6» во всех модификациях, кроме начальной, прибавили к цене 77 тысяч рублей.
Отныне кроссоверы «Москвич 3» стоят от 1 765 000 за базовую версию с «механикой» до 1 997 000 рублей за топ-версию с вариатором. Самые новые лифтбеки «Москвич 6» — от 2 477 000 рублей за версию с вариатором до 3 193 000 рублей за богато оснащённую модификацию с «роботом». Покупатели могут согласиться на машины 2024 и даже 2023 года выпуска, сэкономив до 567 тысяч рублей.
Электромобили «Москвич 3e» пока не подорожали, и это понятно: прайс-листа на кроссоверы 2025 года выпуска нет вовсе, а в наличии у дилеров остаются машины 2023 года выпуска. В 2024 году в России удалось продать 23 тысячи «Москвичей», причём около 83% продаж составляют бензиновые «Москвичи 3».