«Москвич» объяснил, почему подорожали новые автомобили

Отныне кроссоверы «Москвич 3» стоят от 1 765 000 за базовую версию с «механикой» до 1 997 000 рублей за топ-версию с вариатором. Самые новые лифтбеки «Москвич 6» — от 2 477 000 рублей за версию с вариатором до 3 193 000 рублей за богато оснащённую модификацию с «роботом». Покупатели могут согласиться на машины 2024 и даже 2023 года выпуска, сэкономив до 567 тысяч рублей.