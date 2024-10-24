Перечислены проблемы, на которые жалуются владельцы кроссоверов «Москвич 3»На форуме владельцев модели появился раздел с обсуждением поломок
Отзывы о модели противоречивые. Так, например, на пробегах до 100 тысяч километров кто-то пишет о колодках, которые дожили до 70 тысяч, а кому-то потребовалась замена уже на 10 тысячах. Однако в целом владельцы сходятся во мнении, что «полет нормальный». После 100 тысяч километров впечатления у автомобилистов в основном положительные: один из них к 106 тысячам километров пробега заменил только расходники, у другого, проехавшего 105 тысяч километров, лишь лопнул люк, однако причину он не озвучил.
Из историй автовладельцев, которыми они поделились в новом разделе, можно сделать выводы об особенностях «Москвича 3». Например, версии с вариатором категорически не любят нагрузки в виде резких стартов или буксировки — частое и резкое торможение приводит к быстрому износу колодок. Если же говорить о жалобах, то нарекания вызывают моргающий дисплей мультимедийной системы, однако эта проблема, судя по отзывам, решается перепрокладкой проводки.
Упоминаются и единичные случаи по быстрому выходу из строя ремня генератора, камеры заднего вида и системы кругового обзора. Лишь несколько автомобилистов столкнулись с поломкой двигателя, но причины не указаны.
По состоянию на конец октября «Москвич 3» стоит от 1,7 миллиона рублей с учетом скидок. Модель предложена с безальтернативным бензиновым турбомотором объемом 1,5 литра, который развивает 136 лошадиных сил. Зато можно выбрать один из двух вариантов трансмиссии — шестиступенчатую «механику» либо вариатор. Привод только передний.
В 2025 году «Москвич» намерен выпустить 35-40 тысяч машин, а план по продажам на 2024 год предусматривает реализацию около 27 тысяч автомобилей, и большая часть из них — это «Москвич 3».