Перечислены проблемы, на которые жалуются владельцы кроссоверов «Москвич 3»

Из историй автовладельцев, которыми они поделились в новом разделе, можно сделать выводы об особенностях «Москвича 3». Например, версии с вариатором категорически не любят нагрузки в виде резких стартов или буксировки — частое и резкое торможение приводит к быстрому износу колодок. Если же говорить о жалобах, то нарекания вызывают моргающий дисплей мультимедийной системы, однако эта проблема, судя по отзывам, решается перепрокладкой проводки.

Упоминаются и единичные случаи по быстрому выходу из строя ремня генератора, камеры заднего вида и системы кругового обзора. Лишь несколько автомобилистов столкнулись с поломкой двигателя, но причины не указаны.