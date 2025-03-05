Раскрыты продажи «Москвичей» в феврале

Второй месяц подряд россияне покупают чуть больше тысячи автомобилей отечественной марки

Сколько «Москвичей» купили с начала 2025 года. По данным «Автостата», за первые два месяца этого года продажи «Москвичей» составили 2,2 тысячи автомобилей — по 1,1 тысячи машин реализовали в январе и феврале. Оба месяца, как и до этого, драйвером продаж был кроссовер «Москвич 3» с ДВС. Помимо этой модели, в линейку входят электрический «Москвич 3е» и лифтбек «Москвич 6», а в ближайшее время к ним присоединится и трехрядный кроссовер «Москвич 8».