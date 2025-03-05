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Опубликовано 05 марта 2025, 16:00
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Раскрыты продажи «Москвичей» в феврале

Второй месяц подряд россияне покупают чуть больше тысячи автомобилей отечественной марки
Сколько «Москвичей» купили с начала 2025 года. По данным «Автостата», за первые два месяца этого года продажи «Москвичей» составили 2,2 тысячи автомобилей — по 1,1 тысячи машин реализовали в январе и феврале. Оба месяца, как и до этого, драйвером продаж был кроссовер «Москвич 3» с ДВС. Помимо этой модели, в линейку входят электрический «Москвич 3е» и лифтбек «Москвич 6», а в ближайшее время к ним присоединится и трехрядный кроссовер «Москвич 8».
Раскрыты продажи «Москвичей» в феврале
© Москвич
Лиза Будрина

На фоне общего падения рынка «Москвич» удержал позиции: в годовом сравнении продажи марки остались примерно на прежнем уровне — 1,1 тысячи машин в феврале 2025 года и 1,05 тысячи в том же месяце 2024-го. За весь прошлый год компания реализовала 23 тысячи автомобилей: чуть более 19 тысяч кроссоверов «Москвич 3» с бензиновым мотором, 2,4 тысячи лифтбеков «Москвич 6» и свыше 1,3 тысячи электрических «Москвичей 3е».

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В прошлом году завод «Москвича» в столице (бывшее предприятие Renault) перешел на производство полного цикла (CKD), для этого была построена совершенно новая линия сварки. Главным же событием 2025 года станет запуск «Москвича 8», четвертой модели марки. Это аналог китайского JAC X8 Plus, его предложат с 1,5-литровым бензиновым мотором мощностью 174 лошадиные силы в связке с «роботом». Привод будет только передним. По габаритам он превзойдет «Москвич 3», а салон у него рассчитан на семь человек.

В более долгосрочной перспективе «Москвич» начнет выпускать новый оригинальный отечественный автомобиль с ДВС — это произойдет в 2026 году.

Источник:Автостат
Автор:Лиза Будрина
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#Москвич
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#Авторынок