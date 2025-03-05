Раскрыты продажи «Москвичей» в феврале

Раскрыты продажи «Москвичей» в февралеВторой месяц подряд россияне покупают чуть больше тысячи автомобилей отечественной марки
На фоне общего падения рынка «Москвич» удержал позиции: в годовом сравнении продажи марки остались примерно на прежнем уровне — 1,1 тысячи машин в феврале 2025 года и 1,05 тысячи в том же месяце 2024-го. За весь прошлый год компания реализовала 23 тысячи автомобилей: чуть более 19 тысяч кроссоверов «Москвич 3» с бензиновым мотором, 2,4 тысячи лифтбеков «Москвич 6» и свыше 1,3 тысячи электрических «Москвичей 3е».
В прошлом году завод «Москвича» в столице (бывшее предприятие Renault) перешел на производство полного цикла (CKD), для этого была построена совершенно новая линия сварки. Главным же событием 2025 года станет запуск «Москвича 8», четвертой модели марки. Это аналог китайского JAC X8 Plus, его предложат с 1,5-литровым бензиновым мотором мощностью 174 лошадиные силы в связке с «роботом». Привод будет только передним. По габаритам он превзойдет «Москвич 3», а салон у него рассчитан на семь человек.
В более долгосрочной перспективе «Москвич» начнет выпускать новый оригинальный отечественный автомобиль с ДВС — это произойдет в 2026 году.