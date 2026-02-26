«Москвич» впервые представил новые кроссоверы M70 и M90

Автомобили, выпускаемые в рамках новой продуктовой линейки «М», получили обновленную эмблему в виде зубца кремлевской стены, что подчеркивает их преемственность и связь с историей московского завода.

Напомним, серийное производство новинок на заводе «Москвич» стартовало еще в декабре 2025 года. Однако до настоящего момента модели демонстрировались лишь ограниченному кругу специалистов и журналистов в рамках закрытых показов. Нынешняя презентация на форуме стала их первым официальным появлением перед широкой аудиторией.

Как ранее сообщала генеральный директор АО МАЗ «Москвич» Елена Фролова, старт продаж кроссоверов M70 и M90 намечен на конец первого квартала 2026 года. Таким образом, в ближайшее время новые модели должны поступить к дилерам.

Новый «Москвич М70» с длиной кузова 4655 мм и колесной базой 2765 мм встанет на ступеньку между «Москвичом 3» и «Москвичом 8». Базовым для модели станет 1,5-литровый турбомотор отдачей 156 л.с., а в более дорогих версиях появится двухлитровый двигатель мощностью 200 л.с., агрегатированный с девятиступенчатой автоматической коробкой. Привод у обеих модификаций — только на переднюю ось.

Что касается флагманского «Москвича М90», то он будет полноприводным и получит двухлитровый двигатель в сочетании с автоматом.

