Москвичам назвали дату для смены зимних шин на летние

«Думаю, что 30 апреля водители уже могут сменить зимнюю резину. Несмотря на то, что ночью 1 мая местами ещё будет слабоотрицательная температура, существенных осадков уже не ожидается»" - отметила метеоролог.

По её словам, в столице ещё может сохраняться гололедица, однако на основных трассах дорожные условия позволят ездить на летней резине. Ожидается, что уже к 1 мая автомобилисты полностью перейдут на летние шины. При этом Позднякова отметила, что большинство водителей уже сменили резину.

27 апреля Москву накрыл снегопад. В Дептрансе водителей, которые уже сменили зимнюю резину, попросили не выезжать на дороги. Кроме того, в столице остановили аренду самокатов и велосипедов. Движение в Москве также осложнили упавшие на проезжую часть деревья.

Ребенок заказал на маркетплейсе автомобили на 14 млн рублей

Водителям раскрыли причину быстрого износа тормозов

Названы главные конкуренты нового Geely Coolray