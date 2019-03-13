Чешский суперкар Mosquito станет самым быстрым в «Ле-Мане»

Имя Mosquito позаимствовано у самого быстрого самолета Второй мировой войны — британского многоцелевого бомбардировщика De Havilland Mosquito. При длине 4420 миллиметров, ширине почти два метра и колесной базе 2650 миллиметров масса Mosquito составляет 974 килограмма. Суперкар построена на сертифицированной FIA облегченной раме, накрытой кузовными панелями из углепластика.
Performance Solutions занимается прототипированием и технологическим консалтингом. В сфере интересов компании — автоспорт, оборонная промышленность и транспортные средства специального назначения.
В движение Mosquito приводит атмосферный V8 мощностью 608 лошадиных сил и 650 Нм крутящего момента. Коробка — шестиступенчатая с подрулевыми лепестками. С места до «сотни» двухдверка способна разгоняться за 2,9 секунды. Заявленная максимальная скорость — 320 километров в час.
В оснащение Mosquito войдет система Active Ride Control (ARC), гасящая колебания кузова за счет регулировки жесткости электронноуправляемых амортизаторов и моноблочные колеса с креплением на центральной гайке. Кроме того, Performance Solutions обещает продуманную аэродинамику с высоким прижимным усилием и низким коэффициентом лобового сопротивления.