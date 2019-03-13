Чешский суперкар Mosquito станет самым быстрым в «Ле-Мане»

Чешская инжиниринговая фирма Performance Solutions представила суперкар, с которым намерена доминировать на легендарной трассе Circuit de la Sarthe, так же известной как «Ле-Ман». Новинка получила название Mosquito, а ее тираж составит всего 18 экземпляров. Цена пока не сообщается.