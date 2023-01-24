Перечислены автомобили, которые притягивают взгляды

Перечислены автомобили, которые притягивают взглядыБританцы помогли составит рейтинг самых привлекательных автомобилей
Классифайд Autotrader провел необычное исследование среди британских автолюбителей: они приняли участие в эксперименте, в ходе которого им показывали изображения 40 различных автомобилей, чтобы выяснить, какая из моделей в большей степени притягивает взгляд. В результате оказалось, что самый привлекательный автомобиль – это Porsche 911, который испытуемые разглядывали дольше прочих. Он же стал и самым притягательным в категории спорткаров, опередив Lexus LC500 и Ferrari F40.
Были и фотографии обычных автомобилей: среди них самым привлекательным стал BMW 3 серии, а Volvo XC40 и VW Golf участники исследования уделили чуть меньше времени. Самым завораживающим электрокаром признали Porsche Taycan, которому удалось обойти Tesla Model 3 и MG4 EV.
BMW 3
Фото: BMW
Если рассматривать общий зачет, то, например, BMW 3-Series заработал больше очков (84 процента), чем Lamborghini Urus (83 процента), а Volkswagen Golf (71 процент) оказался впереди Lotus Emira (66 процентов) и McLaren 720S (65 процентов). Результат лидера Porsche 911 составил 91 процент.
Меньше всего внимания в ходе эксперимента было уделено Nissan Qashqai (60 процентов) и BMW i8 (64 процента).
В начале января были подведены итоги конкурса «Автомобиль года» в Европе. Им впервые в истории стал Jeep: жюри практически единогласно присудили победу электрическому кроссоверу Avenger. Он набрал 328 баллов, оставив позади Volkswagen ID. Buzz (241 балл) и паркетник Nissan Ariya (211 баллов).