Перечислены автомобили, которые притягивают взгляды

Если рассматривать общий зачет, то, например, BMW 3-Series заработал больше очков (84 процента), чем Lamborghini Urus (83 процента), а Volkswagen Golf (71 процент) оказался впереди Lotus Emira (66 процентов) и McLaren 720S (65 процентов). Результат лидера Porsche 911 составил 91 процент.

Меньше всего внимания в ходе эксперимента было уделено Nissan Qashqai (60 процентов) и BMW i8 (64 процента).