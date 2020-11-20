В рейтинге брендов с самыми надежными автомобилями сменился лидер

Рейтинг был составлен на основе результатов опросов 330 тысяч американцев, которые владеют автомобилями, выпущенными в период с 2000 по 2020 год. Их спросили о том, с какими проблемами они столкнулись в течение последнего года: неисправности автомобилей разбили на 17 категорий в зависимости от серьезности того или иного дефекта. Каждый бренд получил «оценку надежности» по 100-балльной системе.

По сравнению с прошлым годом Mazda поднялась на первое место, набрав 83 балла. По словам экспертов, высокая надежность автомобилей этой марки объясняется консервативным подходом к обновлению модельного ряда: инженеры Mazda избегают рискованных технологических решений, которые потенциально могут привести к проблемам.