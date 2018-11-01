Автомобили Jaguar Land Rover научат бороться с укачиванием

Информацию о физиологическом состоянии водителя такая система получает от биометрических сенсоров. Эти данные накладываются на показатели скорости и поперечных нагрузок для формирования «показателя здоровья». На его основе алгоритм определяет вероятность укачивания и соответствующем образом настраивает автомобиль.

Бороться с укачиванием в машинах предлагает и Citroen. Французский производитель придумал очки SEETROËN, внутри оправы которых находится жидкость, перемещающаяся по фронтальной (влево – вправо) и сагиттальной оси (вперед – назад). Благодаря ей очки воссоздают линию горизонта, устраняя конфликт между различными органами чувств.