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16:16

Автомобили Jaguar Land Rover научат бороться с укачиванием

Исследовательский центр компании разработал алгоритм определения плохого самочувствия

Будущие модели Jaguar Land Rover смогут определять склонность к укачиванию и автоматически менять настройки шасси, климатической установки и положение сидений для борьбы с укачиванием. Для этого в ходе масштабного исследования был разработан сложный алгоритм, который вычисляет «показатели здоровья» водителя и пассажиров.

Статистика утверждает, что укачиванию в автомобиле подвержены более 70 процентов людей, и до настоящего времени было мало известно о причинах и способах борьбы с ним. Специалисты JLR проехали более 24 тысяч километров, чтобы систематизировать данные и проанализировали эффекты, вызванные, например, проверкой почты в автомобиле. Это позволило создать базовый алгоритм движения для беспилотников с минимальным количеством подруливаний.

Вероятность укачивания предлагается снижать с помощью настроек адаптивной подвески, голосовых подсказок навигации, положения дисплея мультимедийной системы и держателя для смартфона, а также регулировки сидений.

Информацию о физиологическом состоянии водителя такая система получает от биометрических сенсоров. Эти данные накладываются на показатели скорости и поперечных нагрузок для формирования «показателя здоровья». На его основе алгоритм определяет вероятность укачивания и соответствующем образом настраивает автомобиль.

Бороться с укачиванием в машинах предлагает и Citroen. Французский производитель придумал очки SEETROËN, внутри оправы которых находится жидкость, перемещающаяся по фронтальной (влево – вправо) и сагиттальной оси (вперед – назад). Благодаря ей очки воссоздают линию горизонта, устраняя конфликт между различными органами чувств.

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