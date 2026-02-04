Новости
Опубликовано 04 февраля 2026, 12:34
1 мин.

Мотоцикл Aurus Merlon получил доступ на дороги

В России прошла сертификация мотоцикла Aurus Merlon. Институт НАМИ оформил на электромотоцикл Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) — основной сертификационный документ, позволяющий вести серийное производство и массовые продажи транспорта в России. Motor ознакомился с документом.
Мотоцикл Aurus Merlon
Мотоцикл Aurus Merlon
© НАМИ
Михаил Лобачёв

Согласно ОТТС, производителем электромотоцикла Aurus Merlon значится ФГУП «НАМИ». Длина мотоцикла с коляской составляет 2225−2275 мм, ширина с учетом коляски — 1859−1909 мм, колесная база — 1250−1290 мм.

Мотоцикл с боковым прицепом оснащен электромотором максимальной 30-минутной мощностью 87 л.с., его снаряженная масса — 625 кг, запас хода — 180 км. Внутри коляски мотоцикла смонтирована дополнительная тяговая батарея, увеличивающая запас хода в холодную погоду и улучшающая развесовку.

Aurus Merlon

Aurus Merlon

© Motor

Как и в случае с автомобилями Aurus, название мотоцикла ассоциируется с московским Кремлем. Мерлоном называется зубец кремлевской стены. Проектирование Aurus Merlon НАМИ начал по заказу Минпромторга в 2019 году. Основным назначением Merlon является круглогодичное сопровождение кортежей первых лиц государств и представителей дипломатических миссий.

О готовности Aurus принимать частные заказы на Merlon сообщала «Российская газета» со ссылкой на коммерческого директора компании.