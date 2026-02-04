Мотоцикл Aurus Merlon получил доступ на дороги

Как и в случае с автомобилями Aurus, название мотоцикла ассоциируется с московским Кремлем. Мерлоном называется зубец кремлевской стены. Проектирование Aurus Merlon НАМИ начал по заказу Минпромторга в 2019 году. Основным назначением Merlon является круглогодичное сопровождение кортежей первых лиц государств и представителей дипломатических миссий.

О готовности Aurus принимать частные заказы на Merlon сообщала «Российская газета» со ссылкой на коммерческого директора компании.