Мотоцикл Aurus Merlon получил доступ на дороги
Согласно ОТТС, производителем электромотоцикла Aurus Merlon значится ФГУП «НАМИ». Длина мотоцикла с коляской составляет 2225−2275 мм, ширина с учетом коляски — 1859−1909 мм, колесная база — 1250−1290 мм.
Мотоцикл с боковым прицепом оснащен электромотором максимальной 30-минутной мощностью 87 л.с., его снаряженная масса — 625 кг, запас хода — 180 км. Внутри коляски мотоцикла смонтирована дополнительная тяговая батарея, увеличивающая запас хода в холодную погоду и улучшающая развесовку.
Как и в случае с автомобилями Aurus, название мотоцикла ассоциируется с московским Кремлем. Мерлоном называется зубец кремлевской стены. Проектирование Aurus Merlon НАМИ начал по заказу Минпромторга в 2019 году. Основным назначением Merlon является круглогодичное сопровождение кортежей первых лиц государств и представителей дипломатических миссий.
О готовности Aurus принимать частные заказы на Merlon сообщала «Российская газета» со ссылкой на коммерческого директора компании.