«Мотопортал 2025»: две эпохи — одна история

«Мотопортал 2025»: две эпохи — одна историяДля всех мотоциклистов организована бесплатная парковка и хранение шлемов
«Мотопортал 2025» предлагает путешествие через эпохи — от расцвета советского мотопрома до современной кастом-культуры. Организаторы создали программу, которая объединяет эти периоды в зрелищное шоу для зрителей всех возрастов.
Ретро-райд — специальная зона, посвященная мотоциклетной культуре СССР 1960–1970-х. В 1961 году в стране выпускали 588 000 мотоциклов, а к 1970 производство выросло до 835 000 единиц, сделав СССР мировым лидером. Тогда мотоциклы встречались на дорогах чаще автомобилей. В зоне «Мотоциклы-легенды» представлены культовые модели: ЯВА, УРАЛ, ИЖ, Веспа и другие мопеды и мотороллеры 60–70-х годов.
По мере развития программы зрители перенесутся в наше время — в центр современного мотодвижения, где кастом стал символом индивидуальности и свободы.
Кастом Шоу из 20 самых ярких кастомных мотоциклов России и Белоруссии. Это машины, уже прошедшие жесткий отбор, и уже получившие статус «Достижение народного хозяйства». На площадке «Мотопортала 2025» профессиональное жюри и зрители определят самые лучшие из них. Организаторы так же хотят отметить интересные мотоциклы гостей – второе Кастом Шоу «Сделал и приехал». Будут отмечены три мотоцикла, они получат статус «Достижение Народного Хозяйства».
я выбрал вместо рекламы.
На протяжении всего дня на площадке будут работать: Beauty corner, фуд-корты, интерактивная программа, аттракцион силача, мастер-классы для детей, арт зона и мастер класс по Питстрайпингу. Музыкальное сопровождение – выступление 4-х коллективов в течение дня: «Мотив Бэнд», «Betty Boop Lovers», «The Thunderbeats», «Мистер Твистер». В перерывах между выступлениями коллективов – волну подхватывают DJs MoBKiD & MoonFlower, DJ Spaceman. Твист, рок-н-ролл, ритм с блюзом, бит и душевная музыка со всего света для танцев и отдыха, и всё это на виниле. Около сцены ученики школы танцев Moscow Dancing Rebels помогут каждому желающему прикоснуться к миру рок-н-ролла и попробовать свои силы в парном и сольном танце.
Зрелищные выступления сменяются веселыми мастер-классами, где каждый сможет освоить базовые движения. Гостей ждут три 15-минутных блока в течение дня.
Церемония закрытия Мотопортала и награждение победителей Кастом Шоу «Достижение народного хозяйства» состоится вечером, в 19:00. Зрителей так же ждут акробатические номера от коллектива «Эклипс».