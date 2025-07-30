«Мотопортал 2025»: две эпохи — одна история

«Мотопортал 2025» предлагает путешествие через эпохи — от расцвета советского мотопрома до современной кастом-культуры. Организаторы создали программу, которая объединяет эти периоды в зрелищное шоу для зрителей всех возрастов.

Ретро-райд — специальная зона, посвященная мотоциклетной культуре СССР 1960–1970-х. В 1961 году в стране выпускали 588 000 мотоциклов, а к 1970 производство выросло до 835 000 единиц, сделав СССР мировым лидером. Тогда мотоциклы встречались на дорогах чаще автомобилей. В зоне «Мотоциклы-легенды» представлены культовые модели: ЯВА, УРАЛ, ИЖ, Веспа и другие мопеды и мотороллеры 60–70-х годов.

По мере развития программы зрители перенесутся в наше время — в центр современного мотодвижения, где кастом стал символом индивидуальности и свободы.

Кастом Шоу из 20 самых ярких кастомных мотоциклов России и Белоруссии. Это машины, уже прошедшие жесткий отбор, и уже получившие статус «Достижение народного хозяйства». На площадке «Мотопортала 2025» профессиональное жюри и зрители определят самые лучшие из них. Организаторы так же хотят отметить интересные мотоциклы гостей – второе Кастом Шоу «Сделал и приехал». Будут отмечены три мотоцикла, они получат статус «Достижение Народного Хозяйства».