Посреди американского шоссе нашли зацементированный мотоцикл

«Вы не теряли сегодня мотоцикл на шоссе I-69? Пожалуйста, водите осторожно, следите за знаками ремонта. Байк можете забрать на стоянке конфискованной техники, шериф будет ждать», — написали в Твиттере дорожники.

В прошлом году девятнадцатилетний водитель в штате Небраска пытался объехать пробку, и провалился в свежезалитый бетон. Дорожное управление выставило ему счет на 10 тысяч долларов за езду по свежему цементобетонному покрытию.