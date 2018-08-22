Посреди американского шоссе нашли зацементированный мотоцикл

Фотографии мотоцикла в своем Твиттере опубликовал мичиганский департамент транспорта. Дорожники говорят, что рабочие залили цементом небольшой участок посередине хайвея и ждали, когда раствор схватится. Но спортбайк перепахал свежеотремонтированное полотно.
Did you lose a motorcycle today, driving on I-69? Always drive safely, and watch out for construction zones. Sometimes you don't see workers or curing concrete. You can pick your bike up at impound, the Sheriff will be waiting. pic.twitter.com/spj49ounrQ— MDOT-Lansing/Jackson (@MDOT_LanJxn) 21 августа 2018 г.
«Вы не теряли сегодня мотоцикл на шоссе I-69? Пожалуйста, водите осторожно, следите за знаками ремонта. Байк можете забрать на стоянке конфискованной техники, шериф будет ждать», — написали в Твиттере дорожники.
В прошлом году девятнадцатилетний водитель в штате Небраска пытался объехать пробку, и провалился в свежезалитый бетон. Дорожное управление выставило ему счет на 10 тысяч долларов за езду по свежему цементобетонному покрытию.