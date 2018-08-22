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22 августа 17:10

Посреди американского шоссе нашли зацементированный мотоцикл

Мотоциклист влетел в жидкий цемент и сбежал

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Ехавший по мичиганскому хайвею мотоциклист не заметил дорожные работы, и влетел в жидкий цемент. Черный спортбайк Kawasaki застрял в растворе, а сам мотоциклист сбежал с места происшествия.

Фотографии мотоцикла в своем Твиттере опубликовал мичиганский департамент транспорта. Дорожники говорят, что рабочие залили цементом небольшой участок посередине хайвея и ждали, когда раствор схватится. Но спортбайк перепахал свежеотремонтированное полотно.

«Вы не теряли сегодня мотоцикл на шоссе I-69? Пожалуйста, водите осторожно, следите за знаками ремонта. Байк можете забрать на стоянке конфискованной техники, шериф будет ждать», — написали в Твиттере дорожники.

В прошлом году девятнадцатилетний водитель в штате Небраска пытался объехать пробку, и провалился в свежезалитый бетон. Дорожное управление выставило ему счет на 10 тысяч долларов за езду по свежему цементобетонному покрытию.

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