«Мотор» превратит Пикник Афиши в гоночный чемпионат

Любой желающий сможет попробовать свои силы за рулем самого продвинутого гоночного симулятора RaceRoom, который используется для тренировок даже профессиональными пилотами. Симулятор оснащен гоночным креслом и системой объемного звучания. Кроме того, система обеспечивает тактильные ощущения от происходящего на экране на руках и теле. Результаты каждого заезда будут фиксироваться.