«Мотор» превратит Пикник Афиши в гоночный чемпионат

Любой желающий сможет попробовать свои силы за рулем самого продвинутого гоночного симулятора RaceRoom, который используется для тренировок даже профессиональными пилотами. Симулятор оснащен гоночным креслом и системой объемного звучания. Кроме того, система обеспечивает тактильные ощущения от происходящего на экране на руках и теле. Результаты каждого заезда будут фиксироваться.
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На симуляторе можно будет не просто прокатиться на гоночной машине, но и побороться за специальные призы от «Мотора» (в том числе билеты на настоящую Формулу-1!), которые достанутся самым быстрым участникам.