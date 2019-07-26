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17:51

«Мотор» превратит Пикник Афиши в гоночный чемпионат

Главным призом станут билеты на Формулу-1

В субботу, 3 августа, в музее-заповеднике «Коломенское» состоится ежегодный Пикник Афиши. «Мотор» снова принимает участие в фестивале – в этот раз мы превратим его в настоящий гоночный этап мировой серии.

Любой желающий сможет попробовать свои силы за рулем самого продвинутого гоночного симулятора RaceRoom, который используется для тренировок даже профессиональными пилотами. Симулятор оснащен гоночным креслом и системой объемного звучания. Кроме того, система обеспечивает тактильные ощущения от происходящего на экране на руках и теле. Результаты каждого заезда будут фиксироваться.

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На симуляторе можно будет не просто прокатиться на гоночной машине, но и побороться за специальные призы от «Мотора» (в том числе билеты на настоящую Формулу-1!), которые достанутся самым быстрым участникам.

На музыкальном фестивале Пикник Афиши выступят The Cure, Баста, Royal Blood, Pusha-T, Skryptonite, СБПЧ, Смоки Мо, Антоха MC и другие. Подробнее о мероприятии можно узнать тут, а билеты можно купить здесь.