«Мотор» определил победителей гоночного чемпионата Пикника Афиши

Виртуальные гонки проходили за рулем формульного болида на бельгийской трассе Спа-Франкоршам. Первое место занял Антон Мальцев, проехавший трек за 1 минуту 49,684 секунды.
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Всего на 253 тысячных секунды медленнее (1 минута 49,937 секунды) оказался Олег Колгатин, занявший вторую строчку итогового протокола. Замыкает тройку лидеров Дильшат Нугманов. Его лучшее время – 1 минута 50,478 секунды.
В ближайшее время победителям мы отправим на электронную почту, указанную при регистрации на гонку, подробности о том, где и когда можно будет получить приз.