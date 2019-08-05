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17:38

«Мотор» определил победителей гоночного чемпионата Пикника Афиши

Тройка лучших пилотов получит билеты на Формулу-1

© Raceroom
3 августа в музее-заповеднике «Коломенское» прошел ежегодный Пикник Афиши, в рамках которого «Мотор» устроил настоящий гоночный чемпионат на симуляторах Raceroom. Любой желающий мог побороться за главный приз – билеты на этап Формулы-1 в Сочи, которые достанутся трем самым быстрым пилотам. Мы подводим итоги соревнования и называем победителей.

Виртуальные гонки проходили за рулем формульного болида на бельгийской трассе Спа-Франкоршам. Первое место занял Антон Мальцев, проехавший трек за 1 минуту 49,684 секунды.

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Всего на 253 тысячных секунды медленнее (1 минута 49,937 секунды) оказался Олег Колгатин, занявший вторую строчку итогового протокола. Замыкает тройку лидеров Дильшат Нугманов. Его лучшее время – 1 минута 50,478 секунды.

В ближайшее время победителям мы отправим на электронную почту, указанную при регистрации на гонку, подробности о том, где и когда можно будет получить приз.