Смотрим гонки: все самые важные трансляции 27-28 июля

Формула-1
• В «королевских гонках» сейчас ровно середина сезона: в этот уик-энд состоится одиннадцатый этап — Гран-При Германии. Последние годы немецкий этап проводится лишь раз в два года, и его принимает автодром в Хоккенхайме.
Телеканалы сети «Матч» транслируют в прямом эфире и в записи все заезды уик-энда: все три тренировки, квалификацию и саму гонку.
Первую из пятничных тренировок в прямом эфире показывают каналы «Матч ТВ» и «Матч! Арена» в 11:55, вторую тренировку транслирует только канал «Матч! Арена» — она начинается в 15:55. В субботу они транслируются в записи — на канале «Матч! Арена», в 07:00 и 08:40 соответственно. Тот же канал покажет в прямом эфире третью тренировку — в субботу, в 12:55.
Квалификацию покажет в прямом эфире канал «Матч ТВ» в субботу в 15:55 по московскому времени и в записи на канале «Матч! Арена» в 08:30 в воскресенье. Сама гонка также будет транслироваться в прямом эфире каналом «Матч ТВ» — передача начинается в воскресенье в 16:00.
Следить за ходом гонки поможет платный интернет-сервис F1 TV Access за 2,99 долларов в месяц: там в прямом эфире можно наблюдать за телеметрией.
IndyСar
• Тринадцатый этап самой престижной американской «формульной» серии состоится на автодроме Мид-Огайо. Эта ставшая уже классической трасса построена в 1962 году, и известна своим перепадом высот.
В прямом эфире гонку традиционно будет транслировать канал Viasat Sport HD, который доступен у многих операторов платного телевидения, а также в онлайн-кинотеатре ViP Play. Трансляция начнется поздно вечером — в 23:00 в воскресенье. А часом раньше покажут обзор предыдущего этапа IndyCar на овале в Айове.
Длинные гонки
• «24 часа Спа» — один из самых прославленных брендов в мире автоспорта. Правда, от «24 часов Ле-Мана» эта гонка отличается совершенно другим форматом. Долгие годы это был главный марафон для кузовных машин, но с 2001 года формат полностью поменяли — сейчас в Спа выступают машины категории «Гран-Туризмо». На сегодняшний день культовая гонка входит в состав международной серии Blancpain Endurance.
В суточной гонке примет участие 74 экипажа на спорткарах класса GT3 — вся элита гонок «Гран-Туризмо». В числе участников — сразу несколько российских гонщиков: Михаил Алёшин (№72, SMP Racing, Ferrari 488 GT3), Леонид Мащицкий (№77, Barwell Motorsport, Lamborghini Huracán GT3), Тимур Богуславский (№90, AKKA ASP Team, Mercedes-AMG GT3), Ринат Салихов и Денис Булатов (№333б Rinaldi Racing, Ferrari 488 GT3).
Как и другие этапы серии Blancpain, суточная гонка в Спа транслируется в прямом эфире через канал на Youtube. Но масштабы поразительные: в прямом эфире показали даже ночную тренировку, пред-квалификацию и квалификацию, которые прошли в четверг, 25 июля!
На том же канале в Youtube будет транслироваться и сама гонка, которая стартует в 17:30 по московскому времени. Кроме того, по ходу суточной гонки запланировано неcколько прямых включений в эфире телеканалов Eurosport: в субботу — в 17:15 на Eurosport 2 и Eurosport Gold и в 23:00 на Eurosport 1, в воскресенье — в 11:30 на Eurosport 1 и в 16:00 на Eurosport 2.
В рамках того же гоночного уик-энда пройдут соревнования французского чемпионата FFSA GT4 (заезды транслируются на том же канале в пятницу в 16:15 и субботу в 10:08), а также гонки Супертрофея Lamborghini (на канале Lamborghini Squadra Corse в пятницу в 14:10 и субботу в 12:40). Кстати, в Супертрофее с успехом выступает российский экс-формулист Сергей Афанасьев.
Formula Renault Eurocup
В качестве гонок поддержки в Спа также пройдут соревнования Еврокубка Формулы Renault — молодёжной гоночной серии, которая считается едва ли не обязательной на пути к карьере профессионального гонщика: среди сегодняшних участников наверняка есть два-три будущих гонщика Формулы-1.
Есть за кого болеть и российским зрителям: в этом году в серии выступает быстрый россиянин Александр Смоляр. 18-летний уроженец Южно-Сахалинска за первую половину сезона выиграл две гонки, и сейчас борется за чемпионский титул, занимая второе место.
Трансляция обеих гонок уик-энда будет идти на канале Renault Sport в Youtube: первая гонка — в пятницу в 15:05, вторая — в субботу в 11:30.
NASCAR
• В эти выходные состоится двадцать первый этап в самой популярной гоночной серии США. 400-мильная гонка пройдёт в Поконо — на на сверхскоростном спидвее необычной треугольной формы длиной 4 километра.
Российские фанаты американского автоспорта смогут посмотреть гонку в прямом эфире в воскресенье в 22:00 на каналах «Матч! Арена» и «Матч! Планета», а также на онлайн-ресурсе Sportbox.