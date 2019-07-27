Смотрим гонки: все самые важные трансляции 27-28 июля

Телеканалы сети «Матч» транслируют в прямом эфире и в записи все заезды уик-энда: все три тренировки, квалификацию и саму гонку.

Первую из пятничных тренировок в прямом эфире показывают каналы «Матч ТВ» и «Матч! Арена» в 11:55, вторую тренировку транслирует только канал «Матч! Арена» — она начинается в 15:55. В субботу они транслируются в записи — на канале «Матч! Арена», в 07:00 и 08:40 соответственно. Тот же канал покажет в прямом эфире третью тренировку — в субботу, в 12:55.