Ford придумал «кинотеатр на колесах»

На снимках изображен кроссовер, в нижнюю часто багажной двери которого встроен видеопроектор. Когда дверь поднята, он транслирует изображение на экран, установленный рядом с машиной. У технологии есть очевидный недостаток: во-первых, весь «сеанс» автомобиль должен стоять с распахнутым багажников, а во-вторых, при постоянном открывании и закрывании двери видеопроектор может повредиться.
В представительстве Ford заявили, что заявка на патент – это стандартная практика для автопроизводителей. То, что такая технология разрабатывается, еще не гарантирует того, что она обязательно будет воплощена в жизнь и появится на серийных автомобилях.
Это не первый подобный патент от Ford. Еще в 2017 году была зарегистрирована «портативная система поддержки развлечений для пикапа» F-150. Она представляет собой комбинацию из колонок, которые крепятся по бокам грузовой платформы, стоек, на которых растянут экран, и проектора, закрепленного на специальной балке.
Это – еще один возможный вариант просмотра фильмов или спортивных игр на природе.