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15:24

Ford придумал «кинотеатр на колесах»

Компания запатентовал технологию, превращающую автомобиль в передвижной проектор

В базе американского патентного бюро появилась заявка от Ford: в документе содержатся эскизы, демонстрирующие работу встроенного в багажную дверь видеопроектора. Издание Drive связалось с представителя бренда, чтобы выяснить, действительно ли такая опция может появиться на серийных моделях.

На снимках изображен кроссовер, в нижнюю часто багажной двери которого встроен видеопроектор. Когда дверь поднята, он транслирует изображение на экран, установленный рядом с машиной. У технологии есть очевидный недостаток: во-первых, весь «сеанс» автомобиль должен стоять с распахнутым багажников, а во-вторых, при постоянном открывании и закрывании двери видеопроектор может повредиться.

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В представительстве Ford заявили, что заявка на патент – это стандартная практика для автопроизводителей. То, что такая технология разрабатывается, еще не гарантирует того, что она обязательно будет воплощена в жизнь и появится на серийных автомобилях.

Это не первый подобный патент от Ford. Еще в 2017 году была зарегистрирована «портативная система поддержки развлечений для пикапа» F-150. Она представляет собой комбинацию из колонок, которые крепятся по бокам грузовой платформы, стоек, на которых растянут экран, и проектора, закрепленного на специальной балке.

Это – еще один возможный вариант просмотра фильмов или спортивных игр на природе.

Источник: The Drive